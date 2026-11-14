Pontón pide concentrar el voto "inconformista" en el BNG para "avanzar en derechos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a concentrar el voto "inconformista" en el Bloque el 29N para "avanzar en derechos", ya que avisa que "Galicia se juega mucho" en las generales.

En un mitin en Tomiño (Pontevedra), Pontón ha asegurado que la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, "será una magnífica diputada, igual que fue una magnífica senadora y una magnífica concejala en Pontevedra".

"Tenemos que hacernos valer y precisamente esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre, que Galicia se haga valer en el Estado, que se nos respete, que nuestros problemas tengan soluciones y, para eso, solo hay un camino, concentrar todo el voto gallego de país e inconformista en el BNG",

Defiende que un solo diputado en el Congreso del BNG hizo más que Galicia que las fuerzas estatales y apunta al nerviosismo del PP por los ataques al Bloque con motivo de la huelga general con apelativos como "basura". "Yo creo que basura son las políticas que juegan con la vida de la gente para que una minoría se haga rico mientras miles de chicos y chicas no tienen futuro en este país, que es la política que practicó el Partido Popular y el señor Feijóo durante estos años", critica.

Apuesta por el BNG frente a lo que identifica con políticas antisociales de Feijóo en Galicia. "Lo que hizo en 13 años fue triplicar la deuda pública, recortar en la sanidad, en la educación, en la dependencia y dejar tirada a la gente de este país dinamitando la política de vivienda", sostiene.

Pone de ejemplo que Feijóo y el secretario general del PP, Miguel Tellado, no hablaron "ni una sola vez" de Galicia en el Congreso. Y considera que el anuncio de eliminar el Ministerio de Vivienda responde a lo que identifica con una defensa del derecho a la especulación frente a la defensa del derecho a una vivienda digna.

"No os sorprendáis si en su política de demolición de las políticas de vivienda acaba fichando al CEO de ese hondo buitre llamado Blackstone, porque el Partido Popular está más cerca de los fondos buitre que de la gente que quiere tener una vivienda, más cerca de los especuladores que de la juventud que tiene derecho a tener futuro y una casa en la que poder hacer realidad sus sueños", advierte.

"Si queremos políticas valientes de vivienda el próximo 29 de noviembre, hay que concentrar el voto en el BNG, hacer que este país se haga valer y defender los derechos de la gente, de la mayoría social", cocnluye.

En el acto también participaron la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, y Álvaro Lamas y Sabela Méndez, candidatos por Pontevedra al Congreso y al Senado, respectivamente.

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