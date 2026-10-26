Pontón pide concentrar el voto en el BNG y apuesta por lograr representación en las cuatro provincias

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presenta a los cabeza de lista en las cuatro provincias gallegas para las elecciones generales del 29 de noviembre. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado a concentrar el voto en el Bloque en las elecciones del 29 de noviembre y ha apostado por lograr representación en las cuatro provincias gallegas.

"Cada escaño para el BNG será un escaño menos para la derecha en cada una de las circunscripciones", ha reivindicado la líder nacionalista en un acto en la Casa das Máquinas de Santiago en el que ha presentado a los cabezas de listas del BNG al Congreso.

Acompañada por Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense), Pontón ha puesto en valor que el BNG lleva "una década imparable", mejorando sus resultados "elección tras elección", algo que, ha augurado, repetirán en las elecciones generales.

Así, ha defendido que se necesita "un BNG con más fuerza en Madrid" para revertir "la discriminación de las fuerzas estatales" y para "poner a Galicia en el centro de las decisiones".

En este punto, Pontón ha reconocido que "la decepción" también viene de personas que "querían más políticas valientes", en un momento en el que, ha subrayado, "no valen políticas tibias".

Por todo ello, la portavoz nacional del BNG se ha mostrado convencida de que la formación que lidera obtendrá "un gran resultado" y ha reivindicado "avances sociales" logrados en las Cortes Generales con un diputado y una senadora en la última legislatura, entre los que ha mencionado "descuentos históricos" en la AP-53 y en la AP-9, así como "mejora de pensiones" y la quita de la deuda.

"Detrás de todos estos avances hay amor por Galicia", ha ensalzado Pontón antes de contraponer la labor de los nacionalistas frente a un PP que "trabaja para las grandes empresas".

También ha criticado al Gobierno central que haya sido "abanderado del gasto militar", incrementándolo, ha señalado, "de una forma descomunal". "También queremos estar ahí para decir que hay otra política posible", ha destacado.

TODAS LAS PROVINCIAS

Cuestionada sobre si concentrarán los esfuerzos en la provincia de A Coruña, donde las encuestas señalan que el frente nacionalista disputa un diputado con Vox, Pontón ha asegurado que "hay que apostar por el BNG en todas las circunscripciones".

En este sentido, ha argumentado que cada escaño para el Bloque será "un escaño menos para la derecha", además de servir para "ver a Feijóo en la oposición".

En esta línea, preguntada sobre con qué resultado se daría por satisfecha en la noche electoral, Pontón ha insistido en que el objetivo es "tener el mejor resultado posible".

"Aceptaremos lo que dicen los gallegos. De lo que estoy segura es de que en estos últimos años vemos como el BNG es la fuerza que representa la alternativa frente al PP en Galicia. Eso se tiene que trasladar a las generales porque nos va a permitir defender mejor la vida de los gallegos y que no haya involución", ha reivindicado.

"CUMPLIMOS LOS COMPROMISOS"

Por su parte, Néstor Rego ha puesto el foco en "los compromisos cumplidos" que, a su juicio, son "la mejor garantía" para presentarse a estos comicios.

"El BNG cumplió aquello a lo que se comprometió: impulsar políticas sociales, conquistar derechos sociales y ser muro de contención frente a la derecha", ha celebrado el cabeza de lista por A Coruña, que se ha mostrado satisfecho de "haber cumplido" y de poder pedir ahora a los gallegos "más confianza en el BNG".

Además, Rego ha puesto en valor que el Bloque es "la fuerza que lidera los intereses" de los gallegos y "el antifascismo" antes de concluir recordando la victoria de Lula da Silva en Brasil. "Nosotros también venceremos", ha manifestado.

Mientras, Carme da Siva ha afirmado que el 29 de noviembre "si el BNG está en las Cortes, está la voz de Galicia", ya que, ha añadido, "el BNG pone en la agenda estatal los problemas de los gallegos".

En este contexto, ha pedido dar "un salto adelante" para conseguir "más peso político" que conlleve a tener "más capacidad para influir" en el Estado.

LUGO Y OURENSE

"Vamos a hacer que Ourense y Lugo cuenten", ha proclamado la cabeza de lista por la provincia ourensana, Noa Presas, que ha defendido que en el interior gallego son conscientes de "la importancia de tener más peso político" y ha pedido la misma confianza que en las elecciones autonómicas.

"Haremos historia una vez más", ha subrayado la también diputada en el Pazo do Hórreo.

A su vez, Olalla Rodil ha asegurado que los nacionalistas salen "a por todas, sin dar ninguna circunscripción por perdida". "Demostramos que no tenemos techo y que cuando quisieron imponernos ese techo con prejuicios y pronósticos precocinados que intentan desmovilizar, lo rompimos, consiguiendo resultados históricos", ha aseverado la número 1 de la lista por Lugo, que ha reconcoido que los lucenses están "hartos" de "incumplimientos y de promesas que nunca llegan", poniendo como ejemplo la autovía A-54.

"Necesitamos tener capacidad, más fuerza, más poder y una voz fuerte que defienda los intereses de los vecinos de Lugo y eso pasa porque tengamos más representación, más diputados del BNG y que rompamos ese techo. Hagamos historia y tengamos la primera diputada del BNG por Lugo", ha proclamado.