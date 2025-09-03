Pontón pide la dimisión de Rueda por su gestión de los incendios: "Es parte del problema; no puede ser de la solución"

La portavoz del BNG, Ana Pontón, visita zonas afectadas por la ola de incendios en Oímbra, Monterrei y Verín, en Ourense - BNG

La portavoz nacional del BNG asegura que no ha estado "a la altura" ni "antes de los fuegos, ni durante, ni después"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido desde Verín la dimisión de Alfonso Rueda por lo que califica de "incompetencia" en la gestión de la ola de incendios de este mes de agosto, su "dejadez" en la aplicación de medidas preventivas y los recortes de la Xunta en el servicio de prevención.

"Rueda tiene que presentar su dimisión porque quién es parte del problema no puede ser parte de la solución", ha asegurado tras visitar algunas de las zonas más afectadas en los ayuntamientos de Oímbra, Monterrei y Verín.

Allí también ha incidido en que Rueda "llegó tarde en la prevención" y, sobre todo, en la puesta en marcha de un dispositivo "que habría permitido hacerle frente a los fuegos, que se sabía que podían llegar en cualquier momento". "Cuando ya estaba ardiendo una parte del País, estaba en la plaza de toros de Pontevedra con Feijóo y Rajoy", ha lamentado.

Para la nacionalista, el líder de la Xunta llega también tarde en la respuesta a la crisis, "donde es evidente que tiene responsabilidades directas que tiene que asumir".

"No estuvo a la altura ni antes de los incendios, ni durante, ni después", ha resumido para incidir en que el titular del Ejecutivo debe presentar su dimisión porque el problema "no se va a solucionar con propaganda y con las mismas promesas de siempre".

"Aquí ya ardió hace muy pocos años, se hicieron muchas promesas y vemos cómo no se cumplió absolutamente nada, por lo que lo que exigimos son responsabilidades políticas y un cambio de rumbo en todo lo que tiene que ver con el modelo forestal impulsado por el Partido Popular", ha defendido.

La líder nacionalista ha advertido de que el PP no va a ser capaz de tapar la magnitud de esta catástrofe "ni con manipulación informativa, ni con propaganda, ni con mentiras". "Tiene que mentir porque es la única forma de intentar eludir su responsabilidad", ha argumentado, señalando que Galicia se encuentra en esta situación "por la irresponsabilidad de un PP que lleva 16 años desmantelando políticas de lucha contra los incendios y de protección del territorio".

MEDIDAS DEL BNG

En este contexto, Ana Pontón ha defendido el plan integral 'Da Cinza á Vida' presentado el lunes en Ourense por los nacionalistas. Ha profundizado sobre algunas de las propuestas, como la de duplicar los fondos de prevención en dos años o crear un plan de empleo verde dotado con 50 millones de euros para la contratación de trabajadores y empresas locales para labores de reforestación, limpieza y gestión forestal y proyectos de ordenación y gestión del territorio.

Asimismo, ha apostado por establecer que las franjas de protección a casas y núcleos de población sean con carácter general de un mínimo de 100 metros, para lo cual propuso la creación de un fondo extraordinario por parte de la Xunta que permita ejecutar esta medida.

De igual manera, defendió la necesidad de aprobar antes de que finalice 2026 los planes de ordenación forestal de los distritos, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo del monte, con una estructura en mosaico en la que se alternen especies de distinta combustibilidad, cortafuegos y pasteros.

Por último, también ha subrayado la necesidad de incrementar los medios de los dispositivos contra el fuego, incluyendo la creación de 70 brigadas de intervención rápida y de vigilancia.