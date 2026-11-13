Pontón pide un "voto masivo" al BNG "a favor de Galicia, de los derechos sociales y de una vida digna"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento este primer viernes de campaña en un mitin en Pontevedra a concentrar el próximo 29 de noviembre "todo el voto gallego" en el Bloque para dar "más fuerza a Galicia en Madrid" y "para ganar en derechos sociales y vida digna".

"Tenemos que concentrar en el BNG el voto que tiene a Galicia en la cabeza y en el corazón para dar más fuerza a este país, el voto de las personas que quieren avanzar en derechos y que reclaman una vida digna", ha proclamado junto a la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, en un mitin en el que también han participado el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, y la candidata al Senado, Marta Gómez.

Allí, tal y como han destacado los nacionalistas en una nota de prensa, Pontón ha incidido en que Galicia tiene que tener "más peso político" en Madrid, lo que implicaría "más capacidad de presión en favor de los gallegos, más atención del Gobierno central a sus problemas, más inversiones y una mejor financiación para infraestructuras y servicios".

"BIPARTIDISMO SISTÉMICO"

Para lograrlo, la portavoz nacional del BNG ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para dar a Galicia "más fuerza" de la mano de los candidatos del Bloque frente a un bipartidismo que "solo se acuerda de los gallegos cuando hay una campaña electoral".

Del mismo modo, ha reivindicado al BNG como "garantía para avanzar en derechos y libertades" y para ganar "una vida digna para las mayorías sociales", destacando las movilizaciones que se celebraron este miércoles en Galicia con motivo de la huelga general.

Unas manifestaciones en las que, ha remarcado, Galicia "demostró que es un pueblo que lucha por su futuro, sin resignación, sin miedo y con esperanza", al tiempo que ha apelado a "no dejar esa esperanza" en las calles, sino a trasladarla a las urnas el próximo 29N con un "apoyo histórico al BNG".

Por todas estas cuestiones, ha hecho un llamamiento a cambiar las prioridades sumando al Bloque a las personas que quieren "una sociedad más igualitaria y con derechos y que quieren darle más fuerza a Galicia", en un contexto electoral en el que, ha lamentado, "se pretende desesperadamente un bipartidismo sistémico".

GALLEGOS EN MONCLOA: "EL RESULTADO FUE EL QUE FUE"

En este sentido, ha criticado que el PP intente "vender" que "la gran esperanza" para Galicia es "un Gobierno de Feijóo". "O nos toman por gilipollas o piensan que no tenemos memoria; o las dos cosas", ha reprochado antes de recordar que ya ha habido un presidente gallego del PP en la Moncloa y el resultado "fue el que fue".

Ha incidido en que Mariano Rajoy fue quien "vetó la transferencia de la AP-9" e impidió "que se debatiese en el Congreso la ley aprobada por el Parlamento gallego para tener una AP-9 gallega y libre de peajes".

También ha recordado que fue Rajoy "el de los recortes y la austeridad" y el que comprometió "que el AVE llegaría a Galicia en 2018", además de ser "el que, estando en funciones, autorizó la prórroga de Ence en la ría de Pontevedra por otros 60 años, permitiendo prolongar la ocupación ilegal de ese espacio público".

"Esto es lo que significa para Galicia tener en la Moncloa a un presidente gallego del Partido Popular: discriminación, recortes, incumplimientos y decisiones en contra de los gallegos", ha resumido.

Por ello, ha criticado el "intento" de presentar a Feijóo como un "maravilloso presidente gallego", cuando "desde que se fue a Madrid no se volvió a acordar de Galicia". "No queremos más de lo mismo", ha subrayado.

"LLENAR LAS URNAS DE PAPELETAS POR GALICIA"

Por su parte, la cabeza de lista por Pontevedra, Carme da Silva, ha pedido "llenar las urnas de papeletas por Galicia" para contar con una representación capaz de "llevar a la agenda estatal las preocupaciones de la mayoría social gallega".

Así, uno de los asuntos centrales de su intervención ha sido la vivienda, que ha reivindicado "como un derecho y no como un privilegio de ricos". A su vez, ha reclamado a la Xunta y al Gobierno "políticas valientes" en este ámbito que "rompan con la especulación".

Sobre la AP-9, ha reafirmado el compromiso de convertirla en una autopista "gallega, pública y libre de peajes" y ha asegurado que el BNG "no va a parar hasta conseguir su gratuidad y acabar con una estafa histórica".