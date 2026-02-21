Pontón remarca que el BNG insistirá en reclamar "los acuerdos secretos" entre la Xunta y Altri: "Exigimos transparencia"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha advertido de que los nacionalistas gallegos seguirán reclamando "los acuerdos secretos" entre la Xunta y Altri sobre el proyecto que la multinacional quería instalar en la comarca de A Ulloa y del que este viernes confirmó la conselleira de Industria su archivo.

En declaraciones a los medios este sábado, la líder del Bloque ha subrayado que no darán por cerrado este tema hasta que esclarezcan "todos los detalles de la negociación" entre la Administración autonómica y la empresa lusa.

"No renunciamos a sacar a la luz el acuerdo secreto que el gobierno de Rueda firmó con Altri, a través de una sociedad pública", ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que la ciudadanía "tiene derecho" a conocer "qué esconde ese acuerdo, en qué condiciones se firmó y qué consecuencias tiene".

En este sentido, ha apuntado que el PP "lleva dos años escondiendo esa información y esa documentación", lo que hizo que el BNG acudiera a la vía judicial. "Y el TSXG ya admitió a trámite esta demanda", ha destacado.

"Queremos y exigimos transparencia y reto a Rueda a que, si no tiene nada que esconder, rectifique y aporte esa documentación. Es lo mínimo que le debe a la ciudadanía gallega después de estos años de mentiras y de engaños sobre Altri", ha aseverado.

"ÉXITO DEL PUEBLO GALLEGO"

Asimismo, Ana Pontón ha aprovechado su intervención para celebrar el archivo del proyecto, "un gran éxito del pueblo gallego", poniendo el foco en la movilización social como "clave" para frenar "la bomba ambiental".

En este contexto, ha celebrado el "carpetazo a Altri" como "un éxito rotundo" del pueblo gallego, al tiempo que ha vuelto a cargar contra la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien ha acusado de actuar como "delegado comercial de Altri en Galicia".

Para Pontón, el archivo del proyecto supone "un fracaso absoluto de Rueda, de un gobierno del PP que trabaja para las multinacionales y para las empresas amigas", así como "una victoria colectiva". "Rueda pierde, pero gana Galicia, gana la gente del rural y la gente del mar y gana el conjunto de país. Gana la dignidad del pueblo gallego frente a la indignidad de un gobierno desleal que intentó traicionarlo", ha aseverado.