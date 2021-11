Pontón tacha de "escena de sofá" la reunión de Feijóo y Maroto, a los que insta a aportar soluciones para Alcoa

La líder frentista intrepreta el encuentro como "un intento de desmovilización" ante la huelga de este miércoles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "escena de sofá" la reunión mantenida este lunes por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a los que responsabiliza de la crisis industrial que atraviesa A Mariña y que ha motivado la convocatoria de una huelga general en la comarca para este miércoles 17 de noviembre.

La líder frentista ha visitado este lunes Burela (Lugo) para mantener un encuentro con responsables económicos y sociales de A Mariña. Desde allí, Pontón ha censurado que Xunta y Gobierno protagonicen de nuevo una "foto" a las puertas de la huelga, en lo que la portavoz nacionalista interpreta como un intento de "desmovilizar" a la población de la comarca.

"Los vecinos de A Mariña están hartos de fotos y de promesas y quieren medidas concretas para que no sigan aumentando las listas del paro", ha manifestado Pontón, que ha reiterado que "la única alternativa" para la crisis de la principal industria de la comarca, la planta de Alcoa, pasa por la intervención pública, algo que "debería haberse hecho hace mucho tiempo".

Tras llamar a la participación en la convocatoria de este miércoles, ha incidido en la importancia de que las administraciones se impliquen para evitar que la factoría de Alcoa o la de Vestas en Viveiro "se sumen a la larga lista de cierres" en la comarca, que suma, según Pontón, "más de 1.000 empleos perdidos en los últimos años".

Por tanto, ha demandado a la Xunta y el Gobierno estatal que "dejen de echar balones fuera" y aparquen "las fotos" para aportar "medidas concretas y reales" que "urgen" para una comarca que, para Pontón, precisa de un plan de reactivación económica acompañado de inversiones en infraestructuras, dotación de suelo empresarial y medidas para impulsar sectores como el agroganadero y el pesquero.

VESTAS Y ALCOA

Así las cosas, Pontón se detuvo en las situaciones que atraviesan dos de las grandes industrias de la comarca, Alcoa y Vestas, dependientes de multinacinonales que planean el cierre de las plantas. En el caso de la primera, la líder del BNG ha advertido que su cierre supondría la necesidad de importar aluminio primario, ya que la de Cervo es la única fábrica de este tipo que opera en el Estado.

"Sin industria no hay futuro", ha sentenciado Pontón, que considera que, además de "dejar miles de empleo en el camino", el cierre de Alcoa San Cibrao supondría "no haber entendido una de las lecciones" que deja esta crisis. "Tenemos que producir, defender nuestra industria porque no se puede seguir con esta dependencia del mercado asiático", ha apostillado.

En cuanto a Vestas, dedicada a la producción de palas de aerogenerador, ve un "contrasentido" que pueda irse de Galicia "en pleno boom eólico". Así las cosas, ha recordado la propuesta del BNG, que plantea ligar la instalación de nuevos parques en Galicia al desarrollo de proyectos industriales para así "traducir la explotación del viento en creación de empleo".