Pontón traslada su pesar por el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia.
Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 10:44
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.

   "Desde Galicia sabemos bien lo que significa una tragedia así. Todo el cariño y solidaridad con las víctimas y con sus familias", ha expuesto la líder nacionalista en un mensaje en la red social 'X'.

   Asimismo, Pontón ha enviado también "mucha fuerza" a todos los equipos de emergencias que trabajan en la zona.

   Tras cancelar su agenda para esta jornada, está previsto que la portavoz del Bloque ofrezca una declaración institucional a las 12.30 horas en el Parlamento.

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