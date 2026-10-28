Pontón traslada su pesar por el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.

"Desde Galicia sabemos bien lo que significa una tragedia así. Todo el cariño y solidaridad con las víctimas y con sus familias", ha expuesto la líder nacionalista en un mensaje en la red social 'X'.

Asimismo, Pontón ha enviado también "mucha fuerza" a todos los equipos de emergencias que trabajan en la zona.

Tras cancelar su agenda para esta jornada, está previsto que la portavoz del Bloque ofrezca una declaración institucional a las 12.30 horas en el Parlamento.