Pontón ve "deleznable" que el PP "quiera condicionar" a los médicos sobre las bajas y pide a Rueda que "retire" el plus

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (i), en la presentación de la candidata a la Alcaldía de Santiago en 2027, a 22 de mayo de 2026. - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera "deleznable" que el Gobierno gallego, liderado por Alfonso Rueda (PP), "quiera condicionar" la actuación de los médicos sobre el alta de las bajas y ha instado al presidente a que "retire de inmediato esta propuesta", que considera "infame e indecente".

La líder del Bloque ha sido preguntada este viernes por el hecho de que las bajas laborales vayan a influir en el plus de productividad que reciben los médicos de familia. En concreto, evitar que excedan de su "duración estándar" es uno de los 53 objetivos incluidos en los Acordos de Xestión del Servizo Galego de Saúde (Sergas), según trascendió en la pasada jornada.

"Reconozco que leí tres veces esa noticia porque me parece que es imposible que alguien quiera beneficiar a médicos económicamente por dar el alta a los pacientes antes", ha reaccionado Pontón, que ha dicho no saber "si es legal". "Si lo es, no debería de poder serlo", ha censurado.

La líder de la oposición en el Parlamento ha defendido "convencida" que los médicos gallegos dan las altas "en función de las necesidades de los pacientes", motivo por el que le parece "deleznable" que el PP "quiera condicionar" su actuación "en base a un plus".

"Yo creo que deben de retirar de inmediato esa propuesta porque es una indecencia y va en la línea de lo ya dicho: un gobierno del PP que quiere robarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras", ha añadido. En este sentido, Pontón ha unido a la "vía" optada por Rueda con la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy.