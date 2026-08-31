Pontón vuelve a pedir a Rueda una reunión para abordar un "verdadero plan" para mejorar la situación del gallego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una reunión para abordar "un verdadero plan" que permita mejorar la situación de "emergencia" que atraviesa el idioma gallego.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes tras la reunión de la Executiva del BNG, Pontón ha situado la lengua gallega entre las prioridades de su formación en el curso político que arranca y ha atribuido esta situación de "emergencia" a las políticas desarrolladas por el PP durante los últimos 16 años, así como al "incumplimiento" del Plan xeral de Normalización aprobado por el Parlamento gallego en 2004.

Así las cosas, ha insistido en la necesidad de mantener una reunión con el titular de la Xunta para abordar un "verdadero plan" con medidas, presupuestos y mecanismos de seguimiento.

Además, ha reclamado la derogación del decreto del plurilingüismo, el "decreto de la vergüenza" que, conforme ha subrayado, "impide la enseñanza en gallego de materias como ciencias y matemáticas" y ha propuesto la aprobación de un nuevo marco educativo que convierta la educación en un "motor de galleguización y no en un espacio de exclusión".