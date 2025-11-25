El PP abandona el pleno de la Diputación de Lugo en la votación de los presupuestos y Tomé critica sus "espectáculos"

Diputados provinciales del PP abandonan el pleno. - PP DE LUGO

LUGO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 12 diputados del Grupo Provincial Popular han abandonado este martes el pleno provincial en la votación de los presupuestos para 2026 para, han alegado, "no ser cómplices del sectarismo y falta de diálogo" de PSOE y BNG en la elaboración de las cuentas provinciales. Su actitud ha sido criticada por el presidente de la institución, el socialista José Tomé, quien les ha pedido "madurez política" y "dejarse de espectáculos".

Según han informado los populares, durante su intervención en el pleno, su portavoz provincial, Antonio Ameijide, explicó que la formación dice que "no" a las cuentas porque "Lugo merece más y los lucenses merecen respeto por parte de PSOE y BNG".

"No queremos, ni podemos, ni vamos a ser cómplices de esta treta, de este engaño a los lucenses", ha explicado, en relación a la decisión de la formación de ausentarse del pleno.

"La realidad es que la provincia no puede permitirse otro año perdido bajo un gobierno que no gestiona, no planifica y no cree en el potencial de Lugo, que únicamente se preocupa por seguir comprando voluntades políticas de afines cada semana", ha denunciado.

En la misma línea, ha afeado que "Lugo lleva 18 años soportando gobiernos de PSOE y BNG sin proyecto, sin planificación y sin valentía", mientras la provincia "precisa y reclama inversiones claras, actuales y transformadores", una reclamación ante la que, ha recalcado, "José Tomé, PSOE y BNG, sólo ofrecen lo contrario: sectarismo, amiguismo y parálisis".

"DÉJENSE DE ESPECTÁCULOS"

El gobierno provincial ha sacado adelante las cuentas de la institución provincial para el próximo 2026, que superan los 135 millones de euros y cuyo objetivo es "consolidar el crecimiento económico y social de la provincia".

Según traslada, suben más de un 3,7% con respecto a los del año 2025 y aspiran a "dar continuidad al proyecto de impulso del bienestar social, apostando con firmeza por los servicios públicos, y de fomento de las actividades productivas, potenciando los sectores estratégicos".

Así lo ha manifestado el presidente provincial, José Tomé, antes de la sesión plenaria que, a juicio del gobierno provincial, abandonaron los diputados del PP para "esquivar la votación"

El mandatario provincial ha calificado de "lamentable" su comportamiento, al tiempo que les ha pedido "madurez política, seriedad y responsabilidad para dejarse de espectáculos y ponerse a trabajar".

"Llevan cinco años de rechazo sistemático a la previsión de fondos de la Diputación, porque tienen una posición fija de bloqueo, no del resultado de un análisis real del contenido de los presupuestos", ha reprochado.

En todo caso, las cuentas de la Diputación fueron aprobadas gracias a los votos a favor de PSdeG y de BNG.