El PP afina su propuesta de plan de control de bajas durante las negociaciones y propone que esté en tres meses

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plan que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dejó anunció en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía para reforzar el control de las bajas laborales sigue presente en las negociaciones en los grupos de este jueves, dado que el PPdeG ha aprovechado la coyuntura para presentar una propuesta de acuerdo que afina y concreta la inicial, además de ponerle a la Xunta deberes temporales: "un plazo máximo de tres meses".

En concreto, la oferta de acuerdo trasladada esta tarde, precisa que la Cámara gallega inste al Ejecutivo autonómico a que, en un plazo de tres meses, presente un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en nuestra comunidad.

Que lo haga, continúa, garantizando "el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales a través del diálogo social, poniendo en marcha, como primera medida, la creación de unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes (salud mental y músculo esqueléticas)".

Sin entrar en el refuerzo del papel de las mutuas, que también comprometió el jefe del Ejecutivo, el texto calca los puntos que expuso en el hemiciclo relativos al plan de control de las bajas y es mucho más detallado que el que habían presentado inicialmente.

En concreto, el registrado oficialmente a las 10,24 horas de este jueves, se limita a señalar que el Parlamento de Galicia inste a la Xunta a poner en marcha un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal.

La propuesta de transacción se la han hecho llegar los populares a los socialistas y también al diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, pero no al Bloque. Fuentes del PPdeG han trasladado que se trata de un paso habitual en el marco del diálogo de las negociaciones y que obvian a los nacionalistas por su no rotundo a la propuesta de Rueda --a quien han instado a "disculparse" con los trabajadores por llamarlos "vagos defraudadores"--.

Fuentes populares subrayan que no ha habido "ningún error" en el registro de su propuesta, que han elegido clarificar, sostienen, en aras de favorecer un posible acuerdo con otros grupos como el del PSdeG que, según indican estas mismas fuentes, habría demandado más claridad en el texto al entender que era muy genérico y no se entendía bien.

Por su parte, fuentes socialistas aseguraron que, en una conversación informal, el PP fue advertido de lo "inconcreto" de su propuesta y que, tras ello, fueron los populares los que le propusieron al PSdeG transaccionar la resolución del propio PP con un texto que los mismos populares le habían enviado.