PP y Camina Sarria llegan un acuerdo por el desarrollo con el que los independientes dan por finalizado su ciclo

LUGO, 27 Sep. (EUROPA PRESS

El Partido Popular y Camiña Sarria han llegado a un acuerdo para impulsar 15 actuaciones que consideran "estratégicas" para el desarrollo del municipio, un pacto con el que la formación independiente liderada por el alcalde, Claudio Garrido, da por finalizado su ciclo político al ver cumplidos sus objetivos fundacionales.

Ambas formaciones han presentado este sábado el 'Acordo para o Desenvolvemento Estratétixo de Sarria (ADES) - ', un documento que establece el marco de diálogo y trabajo entre ambas formaciones hasta mayo de 2027 para impulsar "una quincena de inversiones y actuaciones estratégicas que buscan situar al Ayuntamiento de Sarria en el lugar que merece" en la provincia y en Galicia.

En la presentación, a la que han asistido la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta provincial, Elena Canidia, han participado el presidente de Camiña Sarria y alcalde, Claudio Garrido, quien ya había gobernado anteriormente este municipio de la provincia de Lugo bajo las siglas del Partido Socialista.

También han estado presentes el secretario de esta formación independiente, José Soto "Kaké"; y por parte del Partido Popular, la portavoz en Sarria y presidenta de la Gestora, Carmen José López; así como el secretario provincial del PP en Lugo, Javier Nodal.

El documento firmado, según ambos partidos, establece como principios de acuerdo la búsqueda de estabilidad institucional, la lealtad entre administraciones, una planificación "realista" y una "comunicación transparente".

Asimismo, marca 15 actuaciones prioritarias que aseguran que "contarán con el apoyo de la Xunta de Galicia", como son las mejoras del estadio municipal de A Ribela y del CEIP Frei Luis de Granada. También contempla la urbanización y cesión de las travesías urbanas de la carretera LU-546 (calles Matías López y Benigno Quiroga), la reconfiguración de la Praza da Vila y la rehabilitación integral y musealizaicón del edificio "Vila Andrea" o "Casa do Marqués", entre otras cuestiones.

CAMIÑA SARRIA DA POR FINALIZADO SU CICLO POLÍTICO

En el acto, Claudio Garrido ha sostenido que el documento firmado este sábado "demuestra que la política puede ser algo más que polarización y confrontación". "También puede ser un mecanismo útil y beneficioso para la ciudadanía cuando se prioriza el diálogo y el entendimiento y se buscan soluciones a los problemas y demandas de la gente".

Además, ha avanzado que con el desarrollo de los 15 compromiso Camina Sarria "da por alcanzados sus objetivos fundacionales y dará por completado y finalizado su ciclo político al final del mandato".

Posteriormente, preguntado por Europa Press, el regidor ha asegurado que no se trata de un pacto de gobierno, sino de un acuerdo por el desarrollo del municipio con el que su formación independiente "da por cumplidos sus objetivos electorales".

"Tenemos confianza en el PP y en la Xunta de que se va a ejecutar", ha afirmado en unas declaraciones en las que ha recordado su edad para sostener que hay un "99,99%" de posibilidades de que él no opte a la reelección.

En este contexto, señala que, a partir de ahí y de cara a las elecciones municipales de 2027, cada uno de los integrantes de Camina Sarria "pueden tomar sus decisiones" porque este, según ha indicado, es un acuerdo "al margen de decisiones personales".

"Damos por cumplidos nuestros objetivos", ha incidido para sostener que el acuerdo no supone "ninguna imposición" y que cada integrante de Camina Sarria podrá seguir el camino que elija". "Y yo, personalmente, tomo mi interés es poder disfrutar de la vida", ha apuntado haciendo referencia a su edad, a la salud y a su condición de pensionista.

Por su parte, la popular Carmen José López ha afirmado que "quien gana, por encima de todo, son los vecinos de sarria" toda vez que estas actuaciones suponen "una gran oportunidad" para el municipio, que "abre un nuevo horizonte al PP".

"En este escenario, en el PP de Sarria nos sentimos cómodos porque, aún estando en la oposición, contribuimos a desbloquear proyectos pendientes para nuestro ayuntamiento, contribuimos a conseguir inversiones muy importantes de la Xunta y demostramos que somos una fuerza con voluntad de gobierno y con capacidad para desarrollar una política útil", ha dicho.

En esta línea, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el "objetivo principal del acuerdo es el bienestar de los vecinos y vecinas de Sarria". De este modo y aprovechando la situación del municipio en plena Ruta Jacobea, ha deseado que la jornada de este sábado suponga "el inicio de un nuevo y agradable camino" y ha agradecido a todos los implicados su "generosidad".

"Estoy segura de que el futuro será aún mejor", ha concluido para incidir en que este acuerdo "no es beneficioso solo para los sarriano, sino para todos los gallegos y gallegas".

Por último, Elena Candia ha destacado la capacidad del PP para alcanzar acuerdos a nivel local con otras formaciones "para defender los intereses de los territorios", con proyectos necesarios que, según ha indicado, "se irán materializando a corto, medio y largo plazo".