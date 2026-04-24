El PP contrapone las "trabas" del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda con la "política efectiva" de la Xunta

Archivo - El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, ha contrapuesto este viernes la falta de compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de vivienda con la "política efectiva y de impulso" del Gobierno de Alfonso Rueda.

De este modo, ha puesto en valor la medida anunciada por la Xunta para incrementar el techo máximo de renta hasta cuatro veces el Iprem para facilitar el acceso a una vivienda que, en el caso de las familias numerosas, se eleva hasta 4,5 veces.

Asimismo, ha señalado la reserva del 30% de las viviendas públicas en venta para las personas de entre 26 y 45 años; una medida, ha indicado, que pone el foco, especialmente, en aquellas madres y padres con niños pequeños y que gozan de menos disponibilidad geográfica.

Para Pazos, ambas medidas --aumentar el umbral de ingresos y el porcentaje de vivienda reservada-- van dirigidas, principalmente, a la clase media que, en muchas ocasiones, "se vio excluida de otras ayudas por no cumplir con los requisitos demandados".

En este sentido, ha informado de que el Grupo Popular ha registrado dos iniciativas --una pregunta y una proposición no de ley-- para que el Gobierno gallego de cuenta en el Parlamento de cómo se van a materializar estas medidas.

Al contrario, se ha referido al Plan estatal de vivienda, del que ha dicho que "llega tarde, sin consenso ni planificación" y que es "claramente insuficiente". Además, ha recordado los efectos de la normativa estatal que, según ha incidido, provocó que, en menos de un año, desapareciese más de la mitad de la oferta de inmubles. "La xunta trabaja para paliar esta crisis con más obras en marcha, menos impuestos y más ayudas para rehabilitar", ha afirmado.

RESPECTO Y EJEMPLARIDAD

Tras lamentar la actitud "bronca y de hostilidad" de la pasada sesión plenaria del Parlamento, el portavoz popular ha instado a los grupos de la oposición a "bajar el tono de los insultos" y "subir", al contrario, el de los "argumentos y propuestas".

"Insultar la memoria de una persona, llamar asesino fascista a quien presidió, durante 15 años, el Gobierno de Galicia por la decisión democrática del pueblo gallego, dista mucho del respeto y la ejemplaridad", ha afirmado.

Pazos ha contrapuesto las formaciones que se "alimentan del conflicto y del permanente ruido" con el PPdeG que, según ha destacado, elige poner medidas enfocadas en los problemas de Galicia y dirigidas a mejorar la calidad de vida de los gallegos.

ACTUACIÓN DE GARCÍA ORTIZ

Por otra parte, y preguntado por el acto en reconocimiento el exfiscal general del Estado celebrado el jueves en Santiago de Compostela, Pazos ha considerado necesario respetar las decisiones judiciales sobre una actuación que "no debería enorgullecer a nadie".