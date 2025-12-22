El PP de A Coruña ve "un patrón de conducta" de acoso laboral, por lo que insiste en exigir la dimisión de Inés Rey

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, en rueda de prensa. - PP A CORUÑA

A CORUÑA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha vuelto a exigir la dimisión de la alcaldesa, Inés Rey, y de su número 2, José Manuel Lage Tuñas, tras trascender una supuesta tercera denuncia de acoso laboral, por lo que ve "un patrón de conducta", mientras que el gobierno local afirma no tener constancia e insta a los populares a "cesar su política de acoso" a la regidora y a "acudir a los juzgados" si consideran que existe algún delito.

En rueda de prensa este lunes, el popular ha relatado que este domingo tuvieron constancia, a través del digital El Debate, de una supuesta tercera denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa, después de que la semana pasada dos exconcejalas socialistas denunciasen tanto a Inés Rey como a Lage Tuñas a través del canal interno del PSOE.

En opinión del portavoz del PP local, esta tercera denuncia, desvelada por El Debate, tendría "mayor relevancia porque se trata de una afiliada del PSOE, trabajadora de la corporación y que integra el actual equipo de gobierno", además de tener "respaldo de varios testigos para acreditar que los hechos son ciertos".

Por ello, Lorenzo entiende que "la teoría de la venganza" en relación con las denuncias de las dos exconcejalas "cae por su propio peso" porque ahora se trataría de una persona que "en la actualidad forma parte del equipo de gobierno".

Así, ha reafirmado que esta acusación muestra lo advertido por el PP local: "No estamos ante casos aislados y puntuales, estamos ante un patrón de conducta continuado en el tiempo, de un 'modus operandi' que ya está institucionalizado en este Ayuntamiento".

"QUÉ VA A HACER EL PSOE"

En este contexto, el portavoz popular ha asegurado que no pueden "mirar para otro lado" y ha cuestionado "qué va a hacer el PSOE" y "el PSdeG", que en la tarde de este lunes reúne a su ejecutiva nacional.

"Me pregunto si el PSOE va a ser coherente con su postulado y con sus decisiones anteriores porque todos conocemos el caso de Barbadás, que por mucho menos ha pedido la dimisión del alcalde. Tiene que tomar una decisión, ser valiente, consecuente; tiene que decidir si quiere tener credibilidad, del lado de quién se pone, del lado de las víctimas o de Inés Rey", ha cuestionado.

Fuentes del PSdeG han señalado que no tienen conocimiento de esta denuncia, ya que, al igual que en los casos anteriores, el canal antiacoso del PSOE mantiene la confidencialidad de las víctimas hagan o no la denuncia de forma anónima. Por el momento, Ferraz no ha ratificado la existencia de esta tercera denuncia.

"TIBIEZA" DEL BNG

Del mismo modo, Miguel Lorenzo se ha preguntado "qué va a hacer el BNG", del que le ha "llamado la atención" la "tibieza" de Francisco Jorquera al señalar el pasado viernes que "entendía que no había acoso laboral y quitaba importancia" a las denuncias de los populares.

Por el contrario, ha lamentado, "en otros ayuntamientos ha sido mucho más tajante a la hora de exigir dimisiones y ceses" y se ha vuelto a preguntar si el BNG "va a ser tolerante con estas acusaciones".

"¿Qué va a hacer el BNG, va a mirar hacia otro lado y va a seguir respondiendo con tibieza o se va a poner al lado de las víctimas", ha insistido.

En cuanto a la negociación de las cuentas municipales, que Miguel Lorenzo ha calificado como "los presupuestos de la vergüenza", ha cuestionado al BNG si "va a seguir sin ver y sin oír" y "va a permitir este gobierno de Inés Rey y Lage Tuñas, acusados de unos hechos muy graves de acoso laboral".

"Ya no caben más excusas y disculpas, los hechos la desmienten, no son malos modos, es un patrón de acoso institucionalizado en este ayuntamiento. A Coruña no puede tener ni un minuto más una alcaldesa y un portavoz denunciados por acosos continuado y reiterado", ha zanjado.

A preguntas de los medios sobre si cree que las denunciantes deben acudir a la justicia, Lorenzo ha argumentado que se trata de "decisiones personales".