El PP critica que Abel Caballero use como "excusa" un informe del secretario para no aportar documentación

Publicado 09/01/2019 14:12:37 CET

VIGO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha criticado este miércoles que el gobierno local, con Abel Caballero a la cabeza, se escude en un informe del secretario para no aportar la documentación que le requiere la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño, y ha recordado que "no es lo mismo no tener obligación de dar esa información, que no poder darla".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del grupo, Elena Muñoz, quien ha constatado que el regidor olívico está "extremadamente nervioso" con la comisión creada en el Parlamento, a la que quiere poner "todas la piedras posibles" para que "no se investigue qué paso" en esa noche de agosto pasado, cuando parte de un "paseo" se vino abajo durante un concierto y causó más de 460 heridos.

En ese sentido, ha denunciado que "el único que autorizó" la celebración de ese evento en ese lugar, es el mismo que ahora "pone todo de su parte para que no se sepa la verdad".

Con respecto a la negativa del Ayuntamiento de facilitar la documentación requerida por la comisión, amparándose en un informe del secretario municipal que sostiene que ese órgano no tiene potestad para fiscalizar la actuación de la administración local, Elena Muñoz ha criticado que se encargue "un informe a medida" para usarlo como "excusa". "Lo que dice es que no tiene obligación de dar la documentación, otra cosa es que no se pueda dar", ha sentenciado.

"¿Acaso tiene que ser obligatorio? Lo normal es que se haga voluntariamente y que se den facilidades", ha apuntado la edila 'popular', quien ha confirmado que ella misma comparecerá en la comisión la próxima semana y pondrá "a disposición de todos los diputados del Parlamento de Galicia" los documentos que tiene su grupo municipal.