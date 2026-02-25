El PP gallego coloca un busto de Fraga en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento

Dirigentes populares descubren el busto ubicado en el Grupo Parlamentario. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha colocado un busto en homenaje a Manuel Fraga, quien fuera presidente fundador de la formación y titular de la Xunta, fallecido en el año 2012, en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia.

La 'inauguración' del busto ha tenido lugar este miércoles, al término de una votación en la sesión plenaria que alberga la Cámara autonómica, y en ella han participado la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba presidenta de la Fundación Fraga y directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador en un contexto en el que, además, en días pasados, el busto de Fraga ubicado en la alameda vilalbesa, frente a su casa natal, sufrió un ataque con pintura roja.

Además, el paso también se produce en un contexto marcado por la petición de retirada de la efigie que está colocada en el Senado, una solicitud ya denegada por la Mesa de la Cámara Alta --con aval de PP y PSOE--.

El busto que han colocado los populares gallegos en el Pazo do Hórreo es del escultor Miguel Couto, está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRACASADA

En paralelo, en este pleno, los populares trataron de impulsar la lectura de una declaración institucional para condenar los ataques a la figura de Fraga, con el foco en el último sufrido por el busto ubicado en la localidad vilalbesa el pasado fin de semana.

Dicha iniciativa, que requiere del apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara autonómica para que sea leída por jefe del Legislativo, Miguel Santalices, no ha fructificado, y los populares culpan al BNG, del que han afirmado que "se negó a negociar el texto siquiera".

El diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, ha confirmado a Europa Press que él estaba dispuesto a apoyar el texto y así se lo trasladó a los populares.

Los socialistas, por su parte, enviaron una contrapropuesta en la que se incidía desde una perspectiva más amplia en una declaración de condena a las "violencias" contra la convivencia "democrática y plural" y se ejemplificaba con lo sucedido con el busto de Fraga.

Fuentes de PSdeG y PP han ratificado que los populares estaban dispuestos a aceptar esta vía alternativa, pero que el BNG "no quiso".

FUERA DE LA INICIATIVA, PERO CONDENA A LA VANDALIZACIÓN

Por su parte, fuentes del BNG consultadas por Europa Press han rechazado profundizar en esta iniciativa y han manifestado que la formación "ya dijo lo que tenía que decir" sobre esta cuestión a través de su portavoz nacional, Ana Pontón.

Y es que Pontón, en un acto el pasado lunes, remarcó que el BNG "está en las antípodas de lo que representa Fraga". Pero aún así, agregó que no se ven representados en actos vandalización. "A nosotros eso no nos representa", ha aseverado.

"Nosotros, si reclamamos la retirada del busto de Fraga de algún lugar lo hacemos de forma democrática, como acabamos de hacer, por ejemplo, en el Senado. Insisto en que a nosotros esa forma de actuar no nos representa", ha reiterado.