El PP insta a la Diputación de Lugo a "colaborar de forma igualitaria" con todos los municipios de la provincia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Provincial Popular de Lugo han iniciado una serie de reuniones con alcaldes y portavoces del PP de todos los ayuntamientos de la provincia, siendo la primera reunión con representantes de los ayuntamientos de la zona sur. Durante esta primera reunión han expresado la "necesidad" de que la Diputación de Lugo "colabore de forma igualitaria" con todos los municipios.

En este sentido, han denunciado "la deriva tomada por el gobierno de José Tomé de colaborar vía convenio con los ayuntamientos de su color político" lo que está haciendo, según han señalado, que "aumenten las desigualdades" entre los diferentes municipios y entre los vecinos de la provincia en función de su lugar de residencia.

En esta primera reunión, además de los diputados Antonio Ameijide, Luis Fernández y José Pardo, también han participado representantes de Carballedo, Antas de Ulla, Bóveda, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao y Taboada.

En una nota de prensa, el Grupo Provincial Popular ha destacado que en esta primera reunión todos los representantes han coincidido en señalar que "de no cambiar el reparto de los fondos y volverse más igualitario, los municipios que quedan fuera de los convenios afrontan numerosas dificultades que los restantes ayuntamientos no tienen ya que Tomé decide sufragar cualquier tipo de gasto en los municipios afines".

En este sentido, han asegurado que el gobierno provincial de PSOE y BNG "no colaboró con ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Popular en la provincia". De este modo, en el documento que se elaborará con todas las propuestas recogidas pedirán a la Diputación que colabore "de forma igualitaria" con todos los ayuntamientos de la provincia "dado su deber de prestar colaboración con todos los municipios".

Otra de las reclamaciones realizadas por los representantes del PP en los ayuntamientos de la zona sur ha sido el estado de mantenimiento de la red viaria provincial. Un mantenimiento que han calificado de "mínimo o nulo en la mayoría de los ayuntamientos".