El PP de Lugo exige explicaciones a PSOE y BNG sobre su "pacto" con José Tomé y exige apartarlo de sus cargos

LUGO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Lugo ha reclamado explicaciones públicas a la presidenta de la institución, Carmela López, y al vicepresidente, Efrén Castro, sobre los acuerdos alcanzados con el expresidente de la entidad, José Tomé, a quien consideran "su socio de gobierno", tras la reciente comparecencia pública de la víctima del presunto caso de acoso sexual y la querella presentada por la Fiscalía.

El portavoz provincial del PP, Antonio Ameijide, ha criticado el "silencio" que, a su juicio, mantienen ambos dirigentes sobre qué medidas piensan adoptar respecto a Tomé. Según ha afirmado, esa falta de respuesta "resulta tan cómplice como el encubrimiento que en su momento realizaron otros cargos socialistas".

Ameijide ha señalado directamente a responsables del PSOE como José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto, a quienes ha acusado en varias ocasiones de haber conocido el caso con anterioridad. El dirigente popular ha sostenido que, según las informaciones publicadas en los medios, estos responsables habrían tenido conocimiento del presunto acoso en varias ocasiones tras reunirse con la madre de la víctima.

Desde el PP recuerdan que el actual gobierno provincial de PSOE y BNG depende del apoyo de José Tomé, al que Ameijide ha calificado de "socio imprescindible", ya que sin su respaldo -afirma- "no habría sido posible constituir el ejecutivo provincial ni aprobar los presupuestos y otras iniciativas".

"De no ser por el pacto de Carmela López y Efrén Castro con José Tomé, la Diputación de Lugo tendría al frente un gobierno del PP, un gobierno responsable que tomaría decisiones pensadas en alcanzar la igualdad de todos los vecinos y que ayudarían la que la institución provincial volviera a ser el motor económico de la provincia", ha subrayado.

El portavoz popular sostiene que esta situación provoca que la Diputación de Lugo "siga siendo noticia a nivel nacional por situaciones desagradables o por la comisión de presuntos delitos", por lo que ha reclamado que se depuren responsabilidades "de forma inmediata".

En este contexto, Ameijide ha pedido al PSOE que adopte medidas contundentes y demuestre "con hechos su supuesto compromiso con el feminismo". Entre ellas, ha reclamado la expulsión inmediata de José Tomé de la alcaldía de Monforte, cargo que " mantiene gracias al respaldo de su partido". Asimismo, ha solicitado el cese de las responsabilidades públicas de quienes, a su juicio, habrían encubierto los hechos: Pilar García Porto, Lara Méndez López y José Ramón Gómez Besteiro.

"El PSOE y el BNG deben aclarar qué piensan hacer con Tomé y si están dispuestos a seguir gobernando con él", ha afirmado Ameijide, quien también ha cuestionado si ambas formaciones mantendrán su apoyo a quienes, según el PP, habrían tratado de ocultar el caso.

El dirigente popular ha acusado además al PSOE de haber priorizado la defensa del presunto agresor frente a la protección de la víctima. "Los ofrecimientos de ayuda a la víctima nunca se materializaron. Su prioridad fue proteger al presunto agresor y dar largas tanto a la víctima como a su madre", ha asegurado.

Finalmente, Ameijide ha insistido en que el PSOE debe actuar con rapidez y apartar de sus cargos a las personas implicadas si quiere demostrar coherencia con los principios que defiende públicamente. "Si realmente quieren presentarse como un partido feminista, no pueden permitir que quienes optaron por el silencio y el encubrimiento continúen un minuto más en sus responsabilidades", ha concluido.