El PP provincial de Ourense ensalza la "amplia trayectoria" de Ana Vázquez sin dar por cerrado que vaya a ser candidata

Archivo - La diputada del Partido Popular Ana Vázquez en el Congreso. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

OURENSE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP provincial de Ourense ha reaccionado este jueves ante la opción de que la diputada popular en el Congreso Ana Vázquez pueda ser la elegida para pugnar por la Alcaldía de la capital realzando la "amplia trayectoria" de la dirigente de Bande, aunque sin dar por cerrada su designación y con el mensaje de que el partido tiene "un amplio banquillo".

En la misma jornada en la que el líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha elogiado a Vázquez y ha apuntado a que la "reacción furibunda" de "algunos" --en alusión al regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome-- podría indicar que elegirla puede ser una vía acertada, fuentes del PP provincial consultadas por Europa Press han incidido en que la diputada tiene "una amplia y extraordinaria" trayectoria política.

También hacen extensiva esta valoración al área de gestión y recuerdan que fue alcaldesa --en su localidad de origen, Bande--; y que a su favor juega que se trata "de una persona muy conocida" no solo en Ourense, sino también "en toda España" por su "destacada labor política".

En todo caso, desde la cúpula provincial, al igual que Rueda, subrayan que la decisión no está confirmada y que el PP tiene "perfiles muy diversos e importantes, gente muy preparada para afrontar retos".

"Sea Ana Vázquez u otra persona, lo que está claro es que el PP de Ourense presentará una alternativa de primer nivel en la ciudad, y sobre todo, con un grandísimo equipo y un mejor proyecto. No estamos nada contentos de la deriva de la ciudad y tenemos la responsabilidad de ofrecerle el mejor proyecto político, con alternativas reales", concluyen.