El PP rechaza que Rueda comparezca para explicar el sobrecoste de 470 millones en la construcción del Cunqueiro

Sala del Pazo do Hórreo donde se celebra la Diputación Permanente - PARLAMENTO DE GALICIA

La petición del BNG, que ve una "estafa" el modelo señalado por Contas en un informe, fue respaldada por toda la oposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta de la que goza el PP en el Parlamento de Galicia ha tumbado la petición del BNG para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciese en un pleno extraordinario para explicar el sobrecoste de 470 millones de euros apuntado en un informe del Consello de Contas en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La Diputación Permanente del Legislativo autonómico, órgano entre período de sesiones, se ha reunido este miércoles a propuesta del Bloque para debatir la posibilidad de convocatoria de un pleno centrado en el modelo escogido por el Gobierno gallego para la construcción del hospital vigués, objeto de un informe de Contas en el que cuestiona el sistema elegido, que vincula a un incremento de los costes de 470 millones por haber optado por un contrato de concierto.

La propuesta de la formación frentista, defendida por la diputada Montse Prado y respaldada por todos los grupos de la oposición --junto al BNG votó a favor el PSdeG y el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea-- fue finalmente rechazada por la postura del PP, cuyo portavoz, Alberto Pazos Couñago, acusó a nacionalistas de emplear de forma "espuria" el reglamento de la Cámara para usar la Diputación Permanente como un "altavoz" para "generar alamar social".

Tras incidir en que la convocatoria de un pleno no tiene carácter de "el responable de los populares gallegos ha aseverado que el informe de Contas "no señala ni una sola irregularidad" más allá de "analizar" los dos modelos de financiación de la obra por los que pudo haber optado la Xunta en un contexto, como ha resaltado Pazos, de crisis económica que "no impidió" que se levantase "en tiempo récord" uno "de los mejores hospitales de Europa".

El documento publicado a comienzos de este mes de agosto por el Consello de Contas señala que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta en un contrato de concierto --se realizó durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo--, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido).

En la línea de lo manifestado la pasada semana por el presidente autonómica, Pazos Couñago ha defendido que el modelo de "colaboración público-privada" elegido permitió llevar a cabo el hospital vigués en un momento de "crisis económica" y ha trazado un paralelismo con la hipoteca de "una familia" para adquirir una casa.

"Cualquier gallego sabe que es más barato adquirir su vivienda con medios propios que recurrir a créditos bancarios", ha señalado el portavoz de los populares, que, a cotinuación, ha añadido que los ciudadanos recurren a las hipotecas porque "priorizan tener un techo para su familia" antes que "eternizar" el proceso de compra.

Para Pazos, esta fue la máxima que siguió el Gobierno gallego entonces presidido por el actual líder del PP nacional para la construcción del Álvaro Cunqueiro, inaugurado en el año 2015, lo que ha llevado a acusar de "hipócritas" a BNG y PSdeG por haber "contemplado" este modelo de colaboración público-privada para la ejecución del mismo hospital durante su etapa en la Xunta en los años del bipartito.

En el cierre de su turno de palabra, Pazos Couñago ha tachado de "esperpento" a los grupos de la oposición. "A estas alturas tenemos claro que no podemos contar con ustedes, pero por lo menos no estorben", ha apostillado antes de dirigirse a la diputada del BNG para espetarle que, a su juicio, tiene "la misma credibilidad" cuando habla sobre asuntos sanitarios "que cuando afirma que está orgullosa del sistema electoral del señor (Nicolás) Maduro".

BNG VE UNA "ESTAFA"

Antes, Prado había incidido en la importancia de que Rueda acudiese a la Cámara para "dar la cara" sobre la situación revelada por el Consello de Contas, que ha "generado una alarma" entre la sociedad "que se suma a la alarma por la situación de la sanidad pública" en Galicia.

Para la portavoz del BNG en Sanidad, la construcción del Cunqueiro fue "un ruinoso negocio para las arcas públicas y un magnífico negocio para las empresas" por el empleo de un "escandaloso" modelo de financiación en el que la Xunta deberá abonar un canon por un período de 20 años que supondrá "un beneficio del 76%" para la concesionaria.

Prado se ha preguntado "qué empresa obtiene" un margen de beneficio de esa magnitud por un negocio, lo que la ha llevado a sentenciar que el modelo fue escogido de forma "premetidada" por razones "políticas e ideológicas" por parte del PP dentro de su lógica "neoliberal" para que la empresa "no asumiese ni un sólo riesgo" económico y estos recayesen de forma exclusiva en la administración gallega.

"El modelo escogido nunca tuvo como objetivo convertir el Cunqueiro en un hospital puntero o dar cobertura a las necesidades del área sanitaria de Vigo. Fue puro y duro neoliberalismo para dar negocio al capital", ha remarcado la diputada frentista, que ha puesto el acento en que la reducción de las dimensiones del hospital o su aparcamiento no supuso una modificación del canon a pagar por la administración, al tiempo que ha aseverado que el sobrecoste apuntado por Contas de 470 millones habría permitido "la contratación de 250 médicos de familia durante 20 años".

BESTEIRO: "PRIORIZAR INTERESES PRIVADOS"

Por su parte, el portavoz socialista en el Pazo do Hórreo, José Ramón Gómez Besteiro, ha incidido en su intervención ante la Diputación Permanente que lo revelado por Contas "certifica" las denuncias hechas "durante años" por el PSdeG "pese a haber sido repetidamente desacreditados y tachados de mentirosos por el PP".

Para el máximo responsable de los socialistas gallegos, Contas "da la razón" a su partido al "demostrar" que el contrato de concesión "no solo fue más caro, sino que tampoco ofreció ninguna ventaja en términos de eficiencia o calidad para la ciudadanía", por lo que, como había hecho antes Montse Prado, ha reclamado que se proceda a la reversión del contrato con la empresa adjudicataria, del que restan 10 años para su finalización.

"Cuando el PP habla de sanidad, los especuladores se frotan las manos. Si por ustedes fueran, serían capaces de privatizar las Cíes", ha espetado Besteiro, que ha asegurado que con el "dinero malgastado" por la Xunta en la construcción del Cunqueiro, el Sergas "podría tener más de 20 nuevos centros de salud o contratar 600 enfermeras o 450 médicos".

Así las cosas, el socialista ha denunciado que la gestión del PP ha hecho que Vigo tenga "un hospital más caro y más pequeño" de lo inicialmente previsto "porque si tuviese las dimensiones proyectadas no habría que desviar pacientes a Povisa".

También ha intervenido ante la Diputación Permanente el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, que manifestó su apoyo a la convocatoria del pleno extraordinario como mecanismo para que el máximo responsable del Gobierno autonómico "tenga la oportunidad de dar explicaciones" sobre el sobrecoste apuntado por Contas.