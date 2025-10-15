El PP de Santiago denuncia en Cervantes que "el sinhogarismo va a más" y el gobierno local le afea "falta de escrúpulos"

Los ediles populares urgen actuar y Rozas les acusa de "atentar contra los derechos de una persona vulnerable para hacer oposición"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Partido Popular de Santiago Yolanda Otero y José Ramón de la Fuente se han desplazado este miércoles a la Praza de Cervantes para denunciar "la lamentable situación que están viviendo las vecinas y vecinos, comerciantes y visitantes desde hace tiempo" en la zona.

Los populares dan este paso después de que en los últimos días se hayan publicado quejas de vecinos y comerciantes en relación a la presencia de un hombre que se ha instalado bajo los soportales del edificio Abanca y que, en ocasiones, está semidesnudo, o hace sus necesidades en la calle. El gobierno local, a través de la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, les ha afeado "falta de escrúpulos" y que atenten "contra los derechos individuales de una persona vulnerable para hacer oposición".

Previamente, Otero había alertado de que "el sinhogarismo está siendo una realidad que, en la ciudad, en vez de ir a menos va a más, al igual que la preocupación y la inquietud vecinal". "Y no estamos hablando de ideologías, sino de humanización", ha agregado.

Asimismo, De la Fuente ha destacado que "no es compresible, ni explicable, que los vecinos estén padeciendo esta situación sin que el gobierno de BNG y CA sea capaz de articular una solución".

"La Praza de Cervantes está siendo testigo de una situación de vulnerabilidad alarmante, de preocupación vecinal y de una actuación del gobierno de BNG y CA deficitaria, que evidencia unos servicios y recursos municipales insuficientes", ha remarcado Otero.

Otero ha enumerado, junto a Cervantes, que "conlleva una especial alarma social", hay otros "escenarios" cuya situación "preocupa" como los soportales de Correos, las dársenas de Xoán XXIII y La Salle, Galeras, o el Parque de O Restollal.

Los populares, críticos con que el gobierno que encabeza Goretti Sanmartín "siga anunciando la apertura del Centro de atención integral a personas sin hogar en Belvís sin que, a día de hoy, se desconozca cuando entrará en funcionamiento", han urgido intervenciones "inmediatas y urgentes" ante situaciones como la que se da en Cervantes.

"Debe contener estas situaciones de vulnerabilidad y garantizar los dispositivos y recursos específicos idóneos, a través de los servicios sociales municipales", ha trasladado, mientras De la Fuente ha recalcado que el PP lleva "más de dos años advirtiendo del incremento de situaciones que están perturbando la normal convivencia en la ciudad".

"Y siempre obtenemos la misma respuesta por parte del gobierno nacionalista, asegurando que no es cierto que haya problemas de convivencia e inseguridad y acusándonos de alarmistas y apocalípticos", ha zanjado.

"PREOCUPANTE FALTA DE ESCRÚPULOS"

Enfrente, el gobierno local ha trasladado a los medios su "más firme rechazo a la actitud del Partido Popular", al tiempo que ha apuntado que la formación que dirige en Santiago Borja Verea "traspasó todos los límites al poner el foco en una persona en situación de vulnerabilidad y utilizarla como arma partidista".

Rozas ha lamentado, además, "que el PP muestre una preocupante falta de escrúpulos" y ha esgrimido que "es plenamente conocedor de todas las actuaciones que se llevan a cabo en relación a esa persona, tanto desde el Ayuntamiento de Santiago como desde otras administraciones e incluso desde el ámbito judicial".

La teniente de alcaldesa ha remarcado que el viceportavoz del grupo municipal del PP fue informado recientemente de la situación de esa persona y de todas las intervenciones que han realizando los Servicios Sociales municipales, utilizando "todas los dispositivos y herramientas existentes, desde la atención en calle hasta el alojamiento en pensiones y pisos de titularidad municipal".

"El Partido Popular también conoce que el Ayuntamiento de Santiago ha actuado de manera conjunta con otras administraciones, tanto desde el ámbito judicial como desde el ámbito sanitario", agrega el gobierno local.

María Rozas ha apuntado que "estas vías de actuación conjuntas no dieron el resultado esperado, y el Ayuntamiento ha impulsado otras líneas de acción para solucionar una situación que es enormemente compleja" y de la que, subraya, "se ocupa desde su inicio, entendiendo y compartiendo la preocupación de los vecinos y del tejido comercial de la zona, con la que mantiene una interlocución permanente".

"Como el PP sabe, el gobierno local no puede dar los detalles de todas las actuaciones que se desarrollan, en virtud de la Ley de Protección de Datos que el Partido Popular parece querer bordear sin ningún tipo de pudor", ha advertido Rozas, antes de exigir "respeto por las personas".

"DISCURSO MÁS PROPIO DE LA EXTREMA DERECHA"

También ha incidido en que ve "con preocupación" que los populares "se acerquen a un discurso más propio de la extrema derecha, vinculando sinhogarismo y delincuencia". A su juicio, es lo que hicieron este miércoles los ediles del PP "en una convocatoria a los medios absolutamente lamentable".

La concejala ha recordado que "este tipo de discursos tienen mucho que ver con el aumento de los delitos de aporofobia, que crecieron un 33% en el año 2024".

Finalmente, ha invitado al Partido Popular a "dedicar menos tiempo a la demagogia y a la propaganda, y más tiempo a informarse de lo que sucede en el Pazo de Raxoi si verdaderamente quieren hacer una oposición útil para los vecinos".

"No se entiende que hoy el PP diga que no se sabe nada del Centro para las Personas sin Hogar, cuando está iniciado el procedimiento de licitación del mobiliario de la equipación, y en esta semana será la primera mesa de contratación. Fue este Gobierno el que retomó el proyecto del centro para las personas sin hogar de Belvís, que en el anterior mandato se intentó reconvertir para otros usos", ha zanjado.