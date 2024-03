El PP de Santiago pide al BNG una auditoría de los contratos de la época de pandemia que cuestiona Contas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Santiago, a través de su viceportavoz, José Antonio Constenla, ha manifestado su preocupación tras conocerse el informe del Consello de Contas que pone el foco sobre contratos adjudicados por el Ayuntamiento compostelano en 2020, durante la pandemia, cuando el PSOE dirigía el Consistorio.

"No se trata de juzgar los contratos, firmados en un momento complicado para todos, porque no tenemos la información; pero consideramos que hacen falta explicaciones sobre los mismos. Una vez pasada la emergencia toca evaluar las acciones", sostienen los populares, quienes han rechazado, no obstante, una auditoría a los de la Xunta con el argumento de que ya fueron analizados por Contas.

Sin embargo, el PP compostelano sí ve pertinente una auditoría para "aclarar" la situación de los 85 contratos adjudicados por procedimiento de emergencia en 2020 de los que Contas ha afirmado que no consta "justificación".

Constenla también ve "alarmante" que el informe refleje que, de los más de 160 contratos de emergencia comunicados por entidades locales, 85 correspondan al Ayuntamiento de Santiago y que 24 de ellos no figuren publicados en el perfil del contratante del Ayuntamiento, por lo que "no hay justificación del procedimiento, ni objeto, ni precio de adjudicación ni identidad del contratista".

"Creo que es necesario que se explique quiénes son los proveedores, los importes de los contratos y los procesos de selección que se llevaron a cabo para formalizar dichos contratos de emergencia, para que no se ponga en entredicho el buen hacer que se le presupone a una administración pública", ha indicado el concejal.

"Estos contratos de urgencia, como los polémicos contratos de mascarillas del Gobierno Central que están siendo investigados, son más susceptibles de prácticas irregulares y por lo tanto requieren más transparencia y explicaciones", ha agregado, antes de incidir en que la actual alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, está "obligada" a contribuir a clarificar las dudas sobre los mismos.