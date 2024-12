El PP de Vigo pide la gratuidad de la AP-9 a Tui mientras no entra en servicio la autovía en túnel a O Porriño

VIGO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP de Vigo ha exigido este viernes al Gobierno central que libere el peaje de la autopista AP-9 entre la ciudad olívica y Tui (Pontevedra) mientras no entra en servicio la futura autovía en túnel a O Porriño.

En un comunicado, los 'populares' han reivindicado esta medida una vez que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha "empezado a mostrar un mínimo de compromiso" tras "años de inconcreciones" sobre esta infraestructura.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Martín, ha valorado "positivamente" que el proyecto salga a información pública, pero ha pedido ir "mucho más allá", implantando esta "gratuidad directa" de la AP-9.

A su juicio, esta mejora aportaría "tranquilidad" a los miles de conductores que cada día sufren la actual A-55, "donde los accidentes de tráfico son continuos y generan atascos kilométricos".

"No es mucho pedir. Si todos entendemos que este es un problema urgente de seguridad vial, ¿cuál es el motivo para no actuar ya mismo? El coste económico de esta medida temporal, que no es tanto, no puede servir de excusa cuando los usuarios de esta vía llevan jugándose el tipo más de 30 años en las peligrosas curvas de Tamiega", ha añadido Martín.