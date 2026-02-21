El PP de Vilalba (Lugo) manifiesta su "rotunda condena" ante un nuevo ataque vandálico contra el busto de Manuel Fraga

LUGO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vilalba ha manifestado su "más rotunda y enérgica condena" ante un nuevo ataque vandálico perpetrado contra el busto de Manuel Fraga.

Tal y como ha denunciado el PP en una nota de prensa, "no se trata de un hecho aislado", sino de una "reiteración inaceptable de ataques" que "evidencian una actitud intolerable y antidemocrática".

"Estamos ante conductas que no pueden ni deben tener cabida en una sociedad plural y respetuosa. La impunidad frente a estes actos solo alimenta su repetición", han subrayado los populares.

En este sentido, el PP de Vilalba ha hecho referencia al intento de retirar el busto de Fraga del Senado, asegurando que el ataque en el municipio "es consecuencia de la campaña contra la figura de Manuel Fraga" que la izquierda "acabó este viernes en el Senado con la petición de la retirada de su imagen en la Cámara Alta".

Al respecto, los populares han recordado que hace tres años la Mesa del Senado aprobó que su busto permaneciese en las instalaciones en reconocimiento a Fraga "como uno de los padres de la Constitución".

Por eso, han considerado "absolutamente incomprensible e irresponsable" que ciertos partidos estén "promoviendo o amparando iniciativas destinadas a boicotear la permanencia del busto de Fraga en el Senado".

También, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda ha denunciado en la red social X la vandalización del busto, afirmando que "no respetan los símbolos ni a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos". "No respetan más que su propio sectarismo", ha remarcado.

Con todo, el PP de Vilalba espera que el resto de formaciones "condenen de manera clara, expresa y sin ambigüidades" este nuevo ataque vandálico. "El silencio ante un acto vandálico de esta gravedad no es neutralidad: es complicidad. Quien no condena, ampara". han finalizado.