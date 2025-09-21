El PPdeG acusa a Galiza Nova de "cruzar líneas rojas" y señala que "el vandalismo no puede disfrazarse de activismo" - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha acusado a la organización Galiza Nova de "cruzar líneas rojas" y de utilizar espacios públicos para desarrollar una "campaña de pintadas" que causan "un prejuicio económico" al tener que emplear recursos públicos para su limpieza. En este sentido, los populares han señalado que "el vandalismo no puede disfrazarse de activismo".

En concreto, la diputada autonómica y presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira, ha acusado directamente a Galiza Nova de actuar "como si los espacios públicos fuesen de su propiedad", así como de "no representar a la mayoría de la juventud gallega".

"Esta forma de actuar no representa ni a la mayoría de los gallegos ni especialmente a la juventud. Porque a nadie representa alguien que rompe con el respeto, la dignidad y la educación. Lo que es de todos no es de nadie y menos para estropearlo", ha aseverado la popular.

Ante esto, los populares gallegos han anunciado en una nota de prensa que llevarán al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para "rechazar actitudes que buscan la apropiación de los espacios públicos mediante pintadas o empapelados con símbolos y consignas de contenido ideológico y partidista que representan actos vandálicos".

Por ello, han instado a todas las fuerzas políticas a "no incurrir en este tipo de comportamientos y condenarlos públicamente cuando se produzcan, asumiendo la responsabilidad compartida en la defensa del respeto institucional y del uso responsable de los espacios públicos".

Con todo, han insistido en que estos hechos "no constituyen una forma legítima de expresión política, sino actos que vulneran la legalidad y el respeto por la convivencia ciudadana".