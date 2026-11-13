El PPdeG afea "la cocina" del CIS y exige a Tezanos y al PSOE "no subestimar la inteligencia de la gente"

Prado, Almeida y Miguel Lorenzo, durante su paseo por A Coruña. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evidenciado su escepticismo ante la encuesta publicada en la pasada jornada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que encabeza José Félix Tezanos, y que sitúa al PSOE como ganador el 29N --también como primera fuerza en Galicia--. Ha ironizado con la "cocina" del sondeo y, tras remarcar que los populares salen "a ganar", ha instado a Tezanos y al PSOE a "no subestimar la inteligencia de la gente".

A preguntas de los periodistas en un acto electoral en A Coruña, Prado ha replicado que, si se analiza el recuerdo de voto en la misma encuesta, se puede visualizar que el PSOE "arrasó" en la comunidad en los últimos comicios de 2023, cuando en realidad los populares obtuvieron 13 de los 23 escaños en juego. "Supongo que la cocina será la misma que está cocinando las previsiones de voto", ha apuntado.

Dicho esto, ha esgrimido que los populares salen "a ganar" el 29N, mientras que "las encuestas son lo que son". Además, ha sugerido que, en el caso del CIS, se utilizan los instrumentos demoscópicos para "manejar expectativas, manejar un poco a la gente e intentar manipularla".

"Pero quiero decir tanto a Tezanos como al PSOE que no subestimen la inteligencia de la gente. Y mucho menos la inteligencia de los gallegos, que son muy listos, y no se dejan ni manipular, ni engañar, ni por el CIS, ni por el PSOE", ha avisado en una primera jornada de campaña electoral.

EL PRESIDENTE QUE "UNIRÁ A TODOS LOS ESPAÑOLES"

Prado, quien ha participado en un paseo electoral con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros dirigentes populares, ha reivindicado la gestión gallega de su jefe de filas y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha augurado que será un presidente que "unirá a todos los españoles".

Ha defendido que gobernará tanto para los que lo voten como para los que elijan otras opciones, y "devolverá la confianza a la gente en las instituciones" si consigue la mayoría suficiente en las urnas, frente "al odio, las mentiras y el miedo" que propugnan, ha dicho, "el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios, como el BNG".

Prado ha afirmado que los populares harán una campaña "en positivo", escuchando primero las "necesidades" de la ciudadanía y de los trabajadores --como los que esta mañana estaban en el mercado--, para después trabajar para "ponerle solución a esos problemas y necesidades".

Será, ha esgrimido, "una campaña a la altura de lo que merece el país", en la que se pondrán en valor las "propuestas" del programa electoral del Partido Popular.

Del líder del PP ha subrayado que es "una persona responsable" y "con palabra", avalado "por 13 años de gestión al frente del Gobierno gallego" y que se presenta a las elecciones generales "convencido de que puede llevar la cabo una reconstrucción nacional, mediante la regeneración democrática, reconciliando la ciudadanía con la política, y saneando en país".

Prado ha insistido en que la papeleta del Partido Popular representa "la única alternativa" y en que "es el voto útil para el cambio necesario", porque cualquier otra papeleta "solo servirá para darle opciones a Sánchez de seguir en La Moncloa". "Incluida la del BNG", ha advertido, antes de acusar a los nacionalistas de "vender a Galicia a cambio de absolutamente nada".

ALMEIDA, "REFERENTE" PARA MIGUEL LORENZO

Por su parte, el presidente del PP local de A Coruña y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, ha destacado que es necesario bajar impuestos, como "ya hizo" Alfonso Rueda en Galicia, "hará" Alberto Núñez Feijóo en España y también, ha agregado, él mismo si llega a ser alcalde de la ciudad en 2027, cuestión que tanto él, como luego Almeida, han dado por hecha.

Enfrente, Lorenzo ha lamentado que el gobierno local, en contra de la demanda de los populares, haya prometido "congelar los impuestos municipales, cuando tendría que bajarlos".

En esta línea, ha destacado a Almeida, alcalde de Madrid, como "referente", con rebajas fiscales para ayudar a las familias, que "no pueden más" por culpa de las políticas de los "falsos gobiernos progresistas", en alusión a los de Sánchez e Inés Rey.