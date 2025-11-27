PPdeG apoya que Transportes abandone el estudio de la nueva variante de Caldas y retome la propuesta de ayuntamientos

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la secretaria xeral, Paula Prado, se han reunido este jueves en el Parlamento de Galicia con el portavoz del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, y representantes - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, han mostrado su apoyo a la demanda para que el Ministerio de Transportes abandone el estudio de la nueva variante de Caldas de Reis (Pontevedra) y retome la propuesta aprobada aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas de este ayuntamiento y del vecino de Portas en 2008.

Pazos y Prado se han reunido este jueves en el Parlamento de Galicia con el portavoz del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, y representantes de las plataformas de Arcos da Condesa, Santa María y Godos para mostrarles su apoyo a la demanda.

Tal y como ha destacado el PPdeG en un comunicado, Alberto Pazos y Paula Prado, acompañados del también diputado popular Raúl Santamaría, han rechazado que el Gobierno de Pedro Sánchez, "con el beneplácito" de los socialistas gallegos, "pretenda imponer un nuevo trazado de la variante de Caldas que causa graves perjuicios a los vecinos tanto de este ayuntamiento como de la vecina localidad de Portas".

OPOSICIÓN DE LOS VECINOS

De este modo, ha mostrado su apoyo a la concentración convocada para el próximo sábado en Caldas de Reis, con la que, según han indicado los populares, se pretende trasladar al Gobierno central la oposición de los vecinos a todas las alternativas de la nueva propuesta de variante oeste.

Asimismo, han anunciado la presentación de iniciativas en el Parlamento de Galicia solicitando la anulación inmediata del estudio informativo elaborado por actual Gobierno central y que se elabore una nueva propuesta de trazado de la variante que adapte a los acuerdos unánimes de los plenos municipales de Caldas y Portas del año 2008.

"Es incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez haga oídos sordos a una demanda de gran mayoría de los ciudadanos de estos ayuntamientos, que no entienden los intereses que puede haber para que se desprecie el trazado respaldado unánimemente por los plenos de Caldas de Reis y de Portas en 2008 y que supone una afección al territorio y a las propiedades mucho menor que la nueva propuesta", ha indicado.