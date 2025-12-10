El PPdeG, "cansado de demagogia", insta al PSOE a dar explicaciones sobre la denuncia a Tomé y pide "coherencia" al BNG

1034832.1.260.149.20251210134311 Archivo - El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, comparece tras la junta de portavoces. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha instado al PSOE a dar explicaciones sobre las acusaciones contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha pedido "coherencia" al BNG y que no continúe en gobiernos que "amparan conductas violentas y protegen a los agresores".

Así se ha pronunciado el popular en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces del Parlamento, donde ha señalado que el PPdeG espera "explicaciones claras y contundentes" sobre estas "gravísimas acusaciones" en el canal interno del PSOE.

Unas acusaciones que, tal y como ha apuntado Pazos Couñago, "llegaron a altos responsables del socialismo gallego sin que hasta el momento dieran explicaciones" sobre su "nula intervención en el asunto" cuando, ha añadido, "deberían ser los principales defensores de esas mujeres presuntamente acosadas".

Sin embargo, el portavoz parlamentario ha dicho que en el PP "no sorprenden" las denuncias sobre "la forma de actuar de Tomé", haciendo referencia a que las diputadas populares Elena Candia y Nicole Grueira "también sufrieron sus repugnantes ataques machistas".

Por todo ello, ha pedido una explicación "urgente" porque, según ha asegurado, los populares están "cansados de tanta demagogia socialista". "Creemos que no llega lo de soy feminista porque soy socialista. Hay que predicar menos y practicar con el ejemplo", ha manifestado.

"COHERENCIA"

Por otro lado, ha pedido al BNG, "autoproclamado feminista y defensor de las mujeres", que dé "un paso adelante" y muestre "rechazo al comportamiento de su compañero de gobierno en la Diputación".

"Estamos acostumbrados a la incoherencia del nacionalismo gallego, que grita cuando los problemas no son suyos o de sus socios, pero son muy calladitos cuando se trata de pedir cuentas a sus aliados, tanto en el Gobierno central como en la Diputación de Lugo y en muchos ayuntamientos gallegos", ha aseverado Pazos.

Para el portavoz popular, "la coherencia exige que se tomen decisiones contundentes", por lo que, en su opinión, el BNG "no debería continuar más en gobiernos que amparan conductas violentas y que protegen a los agresores".

Así, ha lamentado que el BNG "ponga la pelota en el tejado del PSdeG", olvidando, ha dicho, "sus responsabilidades", ya que Tomé "preside la Diputación también con sus votos y está en la mano del BNG dar remedio a esta situación", que le parece "intolerable e inasumible".