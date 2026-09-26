El PPdeG celebrará su congreso en noviembre en el que Rueda buscará su reelección: "Vamos por todo"

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, y núevo líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, saluda durante la claudura del 18º Congreso Autonómico del PPdeG, en el recinto ferial, a 21 de mayo de 2022, en Pontevedra, Galicia (España). La Junta - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la convocatoria el 19º congreso de los populares gallegos, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre, en el que buscará su reelección como líder autonómico. "Vamos a por todo", avanza.

En un vídeo en redes sociales este sábado, Rueda ha explicado que ha sido "un honor" esta etapa desde que fue elegido líder de los populares gallegos hace cuatro años y medio en un congreso extraordinario por la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid, pero sostiene que ahora es tiempo de "ir a por nuevos objetivos". Será el primer congreso ordinario de su etapa, todavía con lugar de celebración a determinar.

Así, ha relatado que han tenido "un muy buen camino juntos" desde que se puso al frente del partido en 2022. "Ganamos las municipales", enumera, consiguieron "el mejor resultado de España" del partido en las generales y revalidó la mayoría absoluta del PPdeG en las autonómicas.

"Sobre todo, conseguimos que Galicia consiguiese funcionando y que Galicia siguiese avanzando, pero un camino no se hace mirando hacia atrás", afirma, por lo que "hay que ir a por nuevos objetivos, nuevos retos, para volver a superarlos". "Lo mejor de este camino aún está por llegar. Vamos a por todo", concluye.

Todo ello con las elecciones municipales y generales de 2027 como telón de fondo, así como con las autonómicas previstas para 2028 --si no se produce adelanto electoral--.

Una de las características del congreso del PP de Galicia es que el líder que sale elegido en esa cita es proclamado como candidato a elecciones a la Xunta.

ELECCIÓN EN CONGRESO EXTRAORDINARIO

En mayo de 2022, el PP gallego cerró el proceso de relevo de Alberto Núñez Feijóo con la proclamación de Alfonso Rueda Valenzuela (1968) --fue investido presidente de la Xunta unos días antes-- como líder del partido en un congreso extraordinario. El dirigente pontevedrés tomó las riendas de la formación autonómica con el apoyo del 97,2% de los compromisarios participaron en el 18 Congreso del partido.

Así, se hizo con los mandos del PPdeG tras 16 años a la sombra de Feijóo: primero, como su número dos en la oposición cuando el de Os Peares sustituyó a Manuel Fraga al frente del partido y después, tras la victoria electoral de 2009, como su 'hombre fuerte' en la Xunta.

Para su mandato, Rueda eligió a la diputada compostelana Paula Prado como secretaria xeral del PPdeG, número dos del partido en un cargo clave a nivel orgánico en la formación.

Posteriormente, Alfonso Rueda fue reeleegido como presidente de la Xunta con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024.