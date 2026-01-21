El PPdeG censura que el BNG diga "no" al acuerdo del SAF mientras "sigue sin exigir nada al Gobierno de Sánchez"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha lamentado que el BNG "diga una vez más no" con su rechazo al acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para incrementar la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) mientras le acusa de "seguir sin exigir nada al Gobierno de Sánchez".

"Son un meme", han asegurado los populares gallegos en un comunicado remitido a los medios, en el que califican de "histórico" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno gallego y el ente municipalista.

El PPdeG recuerda que el BNG lleva meses pidiendo a la Xunta, en reiteradas ocasiones, aumentar la financiación del SAF y por eso, asegura, no logra entender su postura negativa ante el acuerdo alcanzado este martes.

"Es el 'no' por el 'no', el 'no' a todo, pura hipocresía, aunque se trate de una medida que beneficia a los gallegos y gallegas", asegura el PP, que considera que "únicamente lo hacen para llevar la contraria a la Xunta".

Además de acusar al PP de poner un coste al servicio "diferente" en cada comparecencia pública, los populares califican de "curioso" que "el independentismo gallego levante la voz contra el Ejecutivo gallego mientras calla cuando se trata del Gobierno de Sánchez, que lleva años incumpliendo su parte del SAF, lejos del 50% que le exige la ley". "Es lo que tiene ser un socio tan fiel", ironizan.

"Es más, el acuerdo que firmaron el PSOE y BNG para materializar el apoyo a la investidura de Sánchez también incluía el compromiso del Gobierno central de aportar el 50%, pero todo el mundo sabe que eso fue papel mojado", añaden los populares.

El PP gallego sostiene que la deuda del Estado con Galicia en materia de dependencia ya alcanza este año los 2.900 millones de euros. "A Sánchez, enmarañado en sus tramas de corrupción, ni está ni se le espera" y al "independentismo gallego solo se le puede tratar como un meme", concluye el PP.