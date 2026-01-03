El PPdeG critica las subidas de los peajes de la AP-9 como un "nuevo castigo" del Gobierno central

Archivo - PPdeG, ante la "50ª prórroga del debate para el traspaso de la AP-9":"Con las bodas de oro, toca el divorcio de Sánchez" - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha criticado la subida que han sufrido los peajes de la AP-9 con el arranque del 2026, lo que consideran "exageradamente inaceptable" y a lo que se refieren como un "nuevo castigo" del Gobeierno de Pedro Sánchez.

En un comunicado, la formación ha afeado que, con la subida del 4,68%, se consolide como "la más cara de España". A esto añaden la subida experimentada por la AP-53 entre Santiago y Lalín, cuyas tarifas se incrementan en un 3,6%.

"Empezamos el año con un agravio más del Gobierno de España subiendo el peaje de la AP-9, convirtiéndola un año más en la más cara de España", ha expuesto la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que se ha referido al 2025 como "el año del boicot".

En contraposición, ha ensalzado la labor del Gobierno gallego, en manos de los populares y liderado por Alfonso Rueda, por "congelar" los peajes de las carreteras gallegas AG-55 y AG-57 y convertirlas en "las más baratas de España".