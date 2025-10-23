El PPdeG denuncia que la CIG envió cartas a centros educativos con una propuesta de materiales que buscan "adoctrinar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha advertido este jueves que su formación no está dispuesta a consentir "el adoctrinamiento de CIG y BNG en las aulas", tras denunciar que el sindicato remitió cartas a centros educativos gallegos en las que proponen el uso de materiales que, a su modo de ver, tienen esa intención y "en aras de la conflictividad social".

Prado ha realizado estas declaraciones en A Coruña, en alusión a unos materiales que la propia CIG-Ensino ha difundido en su página web, donde explica que pone a disposición del profesorado propuestas didácticas para "trabajar con el alumnado la situación del medioambiente gallego".

En concreto, se trata, indica el sindicato, de dos "situaciones de aprendizaje" que plantean distintas tareas y que están elaboradas por el colectivo Profesorado Diverxente. Llevan por título 'Altri, as novas Encrobas?' y 'Lumes nunca máis'.

Prado ha criticado que las "únicas soluciones" del BNG para los problemas de los gallegos y gallegas sean "las que les dicta la UPG en sus documentos y las que les propone Bildu en sus reuniones en País Vasco", que se "reducen a manifestarse contra todo" y a "utilizar a la CIG para instigar la conflictividad también en las aulas".

APELA A LA "CONCIENCIA" DE MADRES Y PADRES

"Estos días vimos como se enviaban a los centros escolares unas cartas para invitar al profesorado a utilizar materiales en aras de esa conflictividad social y darles materiales para instruir a los niños y niñas", ha aseverado, antes de advertir que el PP no va a "consentir el adoctrinamiento de la CIG y del BNG en las aulas".

"Apelo a la conciencia de todas las madres y padres de Galicia para que no consientan que sus hijos sean adoctrinados por la CIG y por el BNG a través del profesorado en las aulas", ha zanjado.