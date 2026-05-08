El PPdeG espera "disculpas" de PSdeG y BNG y cree que en la moción de Lugo "se superaron los límites del respeto"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, a 8 de mayo de 2026. - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, espera que, una vez la moción de censura de Lugo ya ha prosperado, se "dejen atrás" escenas basadas en "ataques personales e insultos" y que crearon "gran tensión" este jueves al "superarse los límites del respeto y la provocación".

En declaraciones a los medios este viernes, ha opinado que la ausencia de la líder del BNG, Ana Pontón, y de el del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, muestra que "eluden su responsabilidad" y "evidencia su cobardía política". "Espero que no se tarde ni un minuto más en pedir disculpas y en rectificar actitudes", les ha emplazado.

Pazos Couñago ha augurado que, aunque el Parlamento "pierda una gran diputada", "Lugo ha ganado una gran acaldesa" con la toma de posesión de Elena Candia. Esto ha sido posible al prosperar la moción de censura con los votos de los 12 concejales del PP y el de la tránsfuga exsocialista María Reigosa, que abandonó el anterior gobierno en coalición del PSOE y el BNG.

El portavoz del Grupo Popular cree que la moción ha sido "el triunfo de la política a pie de calle" y que, de esta forma, Candia "abre una nueva etapa de gestión y de ilusión". "Solo me queda desearle lo mejor", ha trasladado.

En este contexto, espera que, a partir de ahora, "se normalice por fin la situación" y "dejar atrás" escenas con las que, a su modo de ver, se han "superado límites que en democracia no se tenían que haber superado". Además, considera que los "ataques personales e insultos" han "traspasado las paredes" del Parlamento y han "contaminado el clima de convivencia tranquila".

"Lo vimos ayer a las puertas del Ayuntamiento, donde se generaron momentos de gran tensión y se superaron los límites del respeto y la provocación", ha relatado y ha añadido: "Ojalá este fuese el último día de ese espectáculo triste y el primero de una profunda reflexión sobre el camino que queremos seguir".

CRUCE DE ACUSACIONES CON EL PSDEG

En una rueda de prensa anterior, la secretaria xeral del PSdeG y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha asegurado que Candia "levantará alfombras" para "enturbiar". Ante estas acusaciones, a Pazos Couñago lo que le resulta "enormemente preocupante" es que esta "considere que hay alfombras que levantar": "Ella sabrá lo que hay debajo de ellas".

Además, ante las acusaciones de Méndez a Candia por "mercadeo", el portavoz popular ha emplazado a los socialistas a "dejar de estudiar lo que hace el PP" y "empiecen a tomar decisiones sobre lo que les compete a ellos".