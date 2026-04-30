El PPdeG insta a BNG y PSOE a frenar su "escalada de odio" en Lugo: "La gente apoya la moción de impulso"

LUGO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha instado este jueves al BNG y al PSOE a frenar su "escalada de odio" en la ciudad de Lugo y ha subrayado que la gente apoya la moción "de impulso" presentada por la formación.

Así lo ha trasladado este jueves la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que ha comparecido ante los medios en la ciudad de la Muralla junto a la portavoz de los populares lucenses, Elena Candia. Todo ello antes de que tenga lugar una protesta contra la moción de censura convocada con motivo del pleno ordinario que se celebra esta tarde.

En su intervención, Paula Prado ha sostenido que en las calles pudo comprobar como "muchísimas personas" paraban a Candia para "felicitarla y darle ánimos". "Muchos ánimos porque la gente de Lugo es consciente de que esa moción es una moción de impulso, con 45 medidas puestas encima de la mesa por el PP para resolver los problemas reales de la ciudadanía", ha afirmado.

Dicho esto, ha asegurado que Lugo lleva tres años de mandato con un gobierno "absolutamente paralizado" y ha lamentado que la respuesta a la moción sea el "odio, los insultos y la descalificación". "Yo aún no he escuchado a ningún miembro del gobierno bipartito de Lugo explicar por qué no era buena esta moción y qué hicieron ellos estos tres años", ha manifestado.

Tras insistir que, en ningún momento, ha visto un argumento que acredite que el Ayuntamiento de Lugo "estaba funcionando", ha censurado que la CIG, "el brazo sindical del BNG", traslade su manifestación por el 1 de mayo a Lugo. Un hecho que, en su opinión, evidencia que el sindicato "no pone los intereses y los derechos de los trabajadores" por encima de cualquier otro sino que va a la ciudad a "hacer ruido, generar crispación y confrontación".

Por ello, ha pedido al BNG y al PSdeG que "dejen ya esa escalada de odio". "La gente está tranquila, la gente apoya la moción porque ve que Lugo estaba paralizada, que Lugo era un desgobierno y había una absoluta inacción", ha trasladado.

Además, ha criticado que haya descalificaciones la plataforma SOS Salvemos Lugo pero apoyo a otra plataforma, la de Transfuguismo no, democracia sí, que "está liderada por un señor que tiene contratos con el ayuntamiento de Lugo, y su mujer también". "Qué casualidad", ha dicho para citar al BNG y acusarlos de "gobernar para la los amigos".

"Todo eso se va a acabar, porque a partir del día 7 habrá un gobierno que va a pensar en los lucenses, que va a trabajar por los lucenses y que va a trabajar por Lugo y a tener todo el apoyo del PPdeG".

CANDIA SUBRAYA QUE EL "PP TIENE LA OBLIGACIÓN DE INTENTAR GOBERNAR"

Por su parte, Candia, que ha agradecido la presencia de Paula Prado en la ciudad, ha criticado que "todo el equipo de gobierno", incluidos los "asesores", estén enviando la convocatoria para movilizarse en contra de la moción antes del pleno.

Dicho esto, ha subrayado que el PP "ganó claramente las elecciones en 2023", con 12 concejales y quedándose "a un puñado de votos" de la mayoría absoluta. "No sorprende que el PP, que ganó las elecciones con 12 concejales, intente gobernar".

En este sentido, ha asegurado que la moción de censura es un "ejercicio de responsabilidad". "En el momento en el que el gobierno pierde la mayoría absoluta y se queda con 12 ediles, el PP tiene la obligación de intentar gobernar", ha incidido.

Candia ha asegurado que el PP hizo una "oposición constructiva" con un "trabajo intenso e intentando siempre ser parte de la solución en cada uno de los momentos complejos" y ha recordado que su grupo llegó a ofrecer al alcalde un pacto de estabilidad.

"Nunca fue tenido en cuenta" y "creo que ahora tocaba, desde la moderación, desde la serenidad y desde el absoluto compromiso con la ciudad, intentar gobernar", ha asegurado antes de mandar un mensaje de "absoluta normalidad". "Lo único que queremos es lo bien para esta ciudad", ha dicho.

Elena Candia, al igual que Paula Prado, ha pedido a las fuerzas que "en este momento están en el gobierno a abandonar el discurso del odio y de la crispación" y ha recordado que su formación aceptó el acuerdo entre PSOE y BNG cuando sumaban 13.

Por ello, ha señalado que la misma situación es la que hay ahora, con el acuerdo entre los 12 ediles del PP y la exsocialista María Reigosa, y ha subrayado que se trata de un pacto "legítimo, legal y amparado por sentencias del Tribunal Constitucional y por la legitimidad democrática". "Un acuerdo que se basa absolutamente en la honestidad, en el que lo primero y lo último es Lugo", ha finalizado.