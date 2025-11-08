El PPdeG insta al Gobierno a atender la demanda del Parlamento gallego y dejar de "boicotear" el traspaso de la AP-9

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha instado al Gobierno central a atender la demanda del Parlamento gallego y "dejar de boicotear el traspaso" de la autopista AP-9 a Galicia.

En una pregunta registrada en la Cámara baja, el PP gallego cuestiona si el Ejecutivo estatal procederá a ordenar la retirada, como "autor e inspirador", de las ocho enmiendas presentadas por el PSOE a la proposición de ley orgánica de traspaso de la titularidad y competencias de la AP-9 a Galicia y que, según denuncia, "van en dirección contraria a la voluntad de los gallegos".

El PP señala que, de este modo, en la ponencia de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible se podrá aprobar --sin dilaciones y con urgencia-- un informe que respete la literalidad de dicha proposición de ley orgánica, que además fue aprobada hasta en cuatro ocasiones en el Parlamento de Galicia por unanimidad.

Los populares recuerdan que, esta misma semana, a través de otra iniciativa del Grupo Popular, la Cámara gallega solicitó "por mayoría" al PSOE, "con la abstención de los socialistas", que retire las citadas enmiendas por "desvirtuar el acuerdo unánime".

"Dijimos que íbamos a estar atentos y a exigir, y seguimos cumpliéndolo, hasta lograr lo que todos ansiamos desde el primer día: una AP-9 gallega y sin peajes", ha expresado el diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes, Celso Delgado.

El PP critica que, "después de casi seis años después y más de 60 bloqueos en el Congreso, el PSOE se rebele ante el deseo de los gallegos".

El PP ha señalado que las tarifas en la autopista subieron hasta un 32% desde el año 2018, frente al 19% ene l resto de las autopistas del Estado y, pese a las bonificaciones, el coste medio por kilómetro para el usuario sigue siendo el mayor de toda España.

INICIATIVA SIMILAR EN EL SENADO

Del mismo modo, los senadores del PPdeG en el Senado han registrado una iniciativa para que la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible de la Cámara Alta inste al Gobierno central a transferir a la Comunidad la titularidad y las competencias de la AP-9, "respetando de este modo, en su integridad, la petición unánime del Parlamento de Galicia".

"Que el PSOE rompa el acuerdo alcanzado demuestra el doble discurso del socialismo a nivel nacional y en Galicia, además de quebrantar una demanda de la sociedad gallega para garantizar una gestión más eficaz de la principal vía que vertebra nuestra Comunidad", expresan los senadores.