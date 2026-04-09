El PPdeG lleva el plan de control de bajas a sus propuestas, con exigencias al Gobierno en más de la mitad

Archivo - Paula Prado interviene en el Parlamento. Foto de archivo. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha asumido de forma mayoritaria en sus propuestas de resolución los anuncios formulados por su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera jornada del Debate sobre o Estado da Autonomía, entre ellas una de las que más rechazo ha generado en la oposición: el plan para reforzar el control sobre bajas laborales.

Una medida que ha defendido la viceportavoz parlamentaria y secretaria general del partido, Paula Prado, una de las dirigentes del grupo que más peso tendrá en las negociaciones que tendrán lugar este jueves en el Parlamento gallego. El BNG ha incluido en sus propuestas una demanda de "disculpa institucional" a los trabajadores por parte del presidente, que ha reprobado la número dos del PP gallego.

"Creo que el BNG debería dejar a un lado el eslogan y la ideología, y hablar más con los gallegos. Ya que Ana Pontón está en modo visitar empresas, estaría bien que hablase con los autónomos, con las empresas y con los trabajadores para ver qué piensan", ha esgrimido.

Prado ha defendido que existe la "obligación social" de atender a personas con problemas de salud, pero también ha puesto el foco en que Galicia es una de las comunidades que encabeza el número de bajas y ha agregado que se propone un plan dialogado "con los sindicatos y quien corresponda".

"No con el BNG del no, pero sí con quien quiere ver los problemas de la ciudadanía", ha proclamado, antes de reivindicar que las medidas anunciadas por Rueda y que el PPdeG traslada hoy a las propuestas para negociar con sus rivales políticos en el marco del debate de política general tienen en el foco, fundamentalmente, "apoyar" a la clase media, "a quienes sostienen el país".

EL FOCO EN EL GOBIERNO

Así, las propuestas populares reflejan los anuncios de Rueda en materia de vivienda, educación o sanidad, por ejemplo. Pero también apuntan de forma marcada al Gobierno que dirige Pedro Sánchez, mencionado en más de la mitad. Al Ejecutivo estatal demanda los populares, por ejemplo, "un trato justo en transportes", más competencias o el traspaso y rescate de la concesión de la AP-9.

También quiere rechazar el "trato dispensado" por el Gobierno de Sánchez por "negarse a asumir de forma efectiva la financiación del 50% del coste del Sistema para Autonomía e Atención a Dependencia en Galicia.

DE CONFLICTOS INTERNACIONALES A ETA

Los populares promueven, asimismo, una resolución de condena a los conflictos armados "en Oriente Medio y Ucrania". En ella, también miran al Ejecutivo estatal para instarle a trabajar "coordinadamente" con la comunidad internacional, y especialmente con la Unión Europea (UE), en la búsqueda de "una desescalada de estos conflictos a través de la acción diplomática", y a "dar cumplimiento" a la "obligación de pedir la autorización previa del Congreso a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".

Asimismo, los populares proponen que el Parlamento reafirme el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA --con 853 personas asesinadas, entre ellas 68 gallegos-- y el rechazo "rotundo" a cualquier acuerdo político o pacto con formaciones que no condenen "expresa e inequívocamente el terrorismo".

(Habrá ampliación)