Besteiro censura que Rueda acuse a trabajadores y médicos de las bajas y atribuye su duración al "sistema colapsado"

El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha censurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acuse a trabajadores y médicos de fraude en las bajas laborales y ha atribuido su duración al "sistema colapsado".

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el jefe de filas del PSdeG se ha referido al plan de control del fraude en las incapacidades temporales anunciado por el presidente de la Xunta en debate de política general para asegurar que la realidad sobre este asunto es que "hay un sistema colapsado", en el que "los médicos piden pruebas diagnósticas y estas tardan en producirse" y, ello, según ha dicho, amplía los periodos de las bajas.

El secretario xeral del PSdeG ha lamentado que el Gobierno gallego y el PPdeG no quieran ver esta realidad que dibuja "un sistema colapsado" y ha apelado a "cuidar el sistema" en lugar de "planificar su desmantelamiento".

Además, ha calificado de "absurdo y simplón" el planteamiento formulado por Rueda de "lanzar una propuesta y mirar para otro lado". "Falta capacidad de intervención y capacidad de leer la realidad de lo que está pasando", ha afirmado.