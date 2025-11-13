El PPdeG pedirá al Gobierno que equipare en el impuesto sobre la renta a las parejas de hecho con los matrimonios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha avanzado que su formación reclamará al Gobierno que equipare en términos del impuesto sobre la renta a las parejas de hecho legalmente constituidas con los matrimonios al considerar que es una cuestión "de pura lógica y de justicia social".

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Cámara gallega, Pazos ha recordado que en estos momentos en Galicia las parejas de hecho están equiparadas con los matrimonios y se benefician de las rebajas fiscales establecidas por la Xunta tanto en los impuestos de sucesiones como en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como en el acceso a la pensión de viudedad.

Sin embargo, ha afirmado que, en lo que respecta al impuesto sobre la renta, de gestión "estatal", las parejas de hecho sin vínculo matrimonial no pueden formar una unidad matrimonial. "Se están dando situaciones en los que una pareja de hecho con hijos, uno de los miembros puede hacer unidad de familia con esos hijos y el otro debe declarar de forma individual porque la administración tributaria no reconoce esa situación", ha dicho.

Por ello, ha considerado que la situación "debería ser corregida de inmediato" y tomar como ejemplo "lo que ocurre en la Comunidad gallega" para equiparar a todos los efectos a las parejas de hecho con los matrimonios de forma que se respeten "los derechos de todos los ciudadanos" y no existan "diferencias discriminatorias a efectos económicos y familiares".

El portavoz popular ha esperado que esta medida no cuente con "trabas" por parte de la oposición para llegue el Gobierno central y se pongan en marcha un beneficio "claro" en la vida de esas familias. "Una familia es una familia, se llame como se llame y tenga el amparo legal que tenga", ha trasladado.

PLENO PREVIO AL 25N

En su intervención, Pazos ha recordado que el premio ordinario de la próxima semana tendrá lugar días antes de la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que incluirá la comparecencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para abordar cuestiones relacionadas con este asunto. Además, en la sesión cada grupo parlamentario incluirá una proposición no de ley relacionada con la igualdad.

Según ha detallado Pazos, en su iniciativa, el PPdeG pondrá su grano de arena para que la violencia de género deje de ser un "problema social de primera magnitud que atenta directamente contra la vida, la integridad física, la libertad, la no discriminación y la dignidad de todas las mujeres".

El popular ha lamentado que las agresiones y las violaciones "no paren de crecer en el conjunto de España" por lo que ha considerado que la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer debe de ser un objetivo prioritario de todos y cada uno de los gobiernos y administraciones públicas.

De este modo, la iniciativa de los populares incluirá reclamaciones a la Xunta como la promoción de los recursos existentes a disposición de las víctimas de violencia de género y también reclama al Estado que garantice la eficacia real y mejore las pulseras antimaltrato tras los fallos detectados.

Alberto Pazos ha condenado el "nuevo fallo" en el sistema dejando "desprotegidas a las víctimas" y ha censurado que ningún responsable del Gobierno de Pedro Sánchez asuma "ninguna responsabilidad" y continúen campando a sus anchas por el ministerio.

"Nos preguntamos dónde están esos colectivos feministas tan próximos al socialismo, al nacionalismo gallego, tan fieros cuando se trata de criticar al gobierno gallego y ahora tan callados", ha censurado Pazos que ha vuelto a exigir la dimisión de la titular de Igualdad, Ana Redondo, así como que el Gobierno informe de las consecuencias en Galicia de estos fallos.