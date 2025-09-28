El PPdeG pide la dimisión de Redondo por su "incompetencia" en la protección de víctimas de violencia de género

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las senadoras populares Nidia Arévalo y Pepa Pardo han pedido la "dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "incompetencia" por "atacar directamente" a las víctimas de violencia de género, "beneficiando a agresores" en lugar de proteger a las víctimas de violencia.

"El Gobierno que se autodefine como el más feminista de la historia de la democracia y lo que viene a ser es el Gobierno que lleva cometido la mayoría de los escándalos más duros, más atroces de la historia de la democracia en materia de violencia y de igualdad", han afirmado Nidia Arévalo.

A renglón seguido, ha criticado que las pulseras antimaltrato "compradas en una plataforma no oficial" provocan "falta de cobertura, poder manipularlas y la desaparición de muchísimos datos que benefician a los agresores".

Por ello, los populares gallegos se preguntan cuántas víctimas "están desprotegidas, cuántas temen por su vida, cuántas mujeres están en situación de pánico y cuántos agresores fueron beneficiados".