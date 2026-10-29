PPdeG pide al Gobierno "todos los medios" en la investigación del accidente:"No es momento de depurar responsabilidades"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en declaraciones a los medios en las instalaciones del Grupo Parlamentario Popular. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha exigido al Gobierno que ponga "todos los medios" a disposición de la investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda y ha señalado que "no es momento de depurar responsabilidades".

Tras trasladar su solidaridad y cariño a familiares y víctimas del siniestro, así como a los servicios de emergencias, la popular ha subrayado que las víctimas "deben conocer qué pasó", al igual que todos los ciudadanos "para evitar que una tragedia como esta" se repita, lamentando que haya habido dos siniestros ferroviarios con decenas de víctimas en un mismo año.

"Hay que investigar todas las causas. Las víctimas merecen respeto y verdad. Es importante poner todos los medios a disposición para conocer las causas y la verdad y para que los usuarios tengan seguridad y la gente vaya con garantías de que va a volver a ver a su familia", ha insistido en declaraciones a los medios en el Parlamento.

Cuestionada sobre si cree que se deben reclamar responsabilidades y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir, la número 2 de los populares gallegos ha asegurado que "no es momento de depurar responsabilidades". "Ya llegará el momento", ha afirmado antes de comprometer que su partido "no va a intentar sacar rédito político de esta desgracia".