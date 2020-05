El PPdeG prevé mantener las listas y Feijóo deberá volver a cesar a la docena de cargos que recuperó hace dos meses

Tellado asegura que los populares dan "plena validez" a las candidaturas del 5A: "No es preciso introducir ningún cambio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego da "plena validez" a las listas que presentó para las elecciones que iban a celebrarse el 5 de abril y que fueron suspendidas por el coronavirus, por lo que, en la línea de lo ya avanzado por su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prevé mantenerlas para la cita con las urnas del 12 de julio.

"No es preciso introducir ningún cambio", ha defendido este miércoles el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, en relación a unas listas en las que el aspirante de los populares a volver a presidir el Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, iba al frente de la candidatura de Pontevedra, con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Corina Porro, de número 2.

Para el resto de las tres provincias, el PPdeG optó por tres mujeres como cabezas de cartel: la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, como número 1 por A Coruña; la presidenta del PP de la provincia de Lugo, Elena Candia, por Lugo; y que la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, como cabeza de cartel por Ourense.

Feijóo optó también por volver a incorporar a todos los conselleiros a sus listas, en la línea con la reivindicación de su gestión, así como a una docena de altos cargos que tuvo que cesar como condición imprescindible para que entonces pudieran incorporarse a las candidaturas.

Ya suspendidas las elecciones del 5 de abril, en la reunión de su Ejecutivo del 20 de marzo, el presidente optó por recuperar a los 12 altos cargos que había cesado y cuyo cese deberá volver a impulsar ahora si desea que repitan como integrantes de las listas para el 12 de julio.

UNA DOCENA DE CARGOS VOLVERÁN A DEJAR LA XUNTA

Así, junto con Corina Porro y Marisol Díaz Mouteira, tendrán que causar baja en sus puestos los otros tres delegados territoriales de la Xunta --Ovidio Rodeiro (A Coruña), José Manuel Balseiro (Lugo) y José Manuel Cores Tourís (Pontevedra).

Su camino lo seguirán, si los populares cumplen con su intención de reeditar las listas sin cambios, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración; Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; Silvestre José Balseiros, director xeral de Gandaría; Marta Fernández Tapias, al frente de la Dirección Xeral de Administración local; Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade; y Borja Verea, secretario xeral técnico da Consellería de Economía.

El Gobierno también tendrá que aprobar en breve, en alguna de las pocas reuniones que le quedan antes del plazo para presentar las listas electorales (a principios de junio), el cese de uno de los hombres de confianza del presidente, Álvaro López Perez, secretario xeral de Presidencia.

TRES ALCALDES Y UN EXMILITANTE DE CS

Las listas que los populares presentaron para el 5 de abril también conllevaron entonces la renuncia a sus cargos Elena Candia, al frente de la Alcaldía de Mondoñedo (Lugo); y de quienes eran sus homólogos en las localidades ourensanas de Bande, José Antonio Armada, y Cenlle, Gabriel Alén.

Asimismo, tras semanas de debate público (aunque los populares gallegos nunca fueron favorables) sobre una posible coalición con Ciudadanos (Cs), que no llegó a fructificar, a modo de gesto "simbólico" los populares sumaron como primer suplente por A Coruña, a título particular --puesto que no fue posible sellar un acuerdo con la dirección de la formación naranja--, a un exdelegado de la formación naranja en Galicia, Juan José Chouza, que fue edil en la localidad de Ribeira por esta formación.

En 2017, Chouza, que también ha pasado por UPyD, anunció que dejaba la política, y concurría en calidad de independiente en las listas populares del 5A.