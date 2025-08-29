El PPdeG rechaza urgir un pleno por los fuegos y alega que Rueda comparece el 9, entre duras críticas de la oposición

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). Un incendio en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, ha obligado a declarar la situación 2 de emergencia. - Carlos Castro - Europa Press

BNG denuncia "políticas suicidas" y Besteiro pide analizar en comisión si se cumplieron las medidas de 2018 sin descartar ir a la Fiscalía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, ha rechazado con sus votos este viernes la petición del BNG de celebrar un pleno extraordinario para abordar la ola de incendios de este verano.

Entre duras críticas de sus rivales, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, ha alegado que primero hay que centrarse "en la emergencia" y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá en el primer pleno ordinario del 9 de septiembre.

En un debate tenso, en el seno de la Diputación Permanente, órgano rector de la Cámara en periodos inhábiles, el portavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, ha echado en cara a los populares que las políticas de la Xunta eran "suicidas", además de calificar de "auténtico escándalo" las "políticas erróneas y fracasadas de Rueda".

En la misma línea, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha urgido "responsabilidades políticas", antes de anticipar que los socialistas pedirán la puesta en marcha inmediata de una comisión de seguimiento de las medidas incluidas en el dictamen que, en 2018, salió del órgano de estudio que trabajó en la Cámara tras la ola fuegos de 2017.

Al tiempo, ha agregado que los socialistas no descartan acudir a la Fiscalía si los resultados de dicha comisión, si se pone en marcha, apuntasen a "negligencias punibles".

Las acusaciones han hecho saltar al portavoz del PP, que dijo en defensa de Rueda que durante la crisis de los incendios el presidente de la Xunta "estuvo dando la cara y siguiendo a los afectados" mientras "la oposición decidió que su prioridad era atacar al Gobierno en lugar de arrimar el hombro".

PROPUESTA RECHAZADA

Finalmente, los populares hicieron valer su mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo y han rechazado celebrar un pleno extraordinario en el que el Bloque pretendía que Rueda presentase explicaciones sobre los incendios que han calcinado, según los últimos datos autonómicos, casi 100.000 hectáreas de Galicia.

El Grupo Popular ha sumado 14 votos contrarios a la propuesta de los nacionalistas, mientras el BNG, PSdeG y el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, han votado a favor de que se convocase el pleno, sin éxito.