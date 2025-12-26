El PPdeG reivindica a Castelao, con el que proclama que comparte la defensa "profunda" de "valores galleguistas"

Dirigentes del PPdeG reivindican a Castelao. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha dado por cerrado el 'Ano Castelao' con una reivindicación de su figura y su obra como "patrimonio de todos los gallegos" y no como "referencia exclusiva de una ideología concreta" porque, defiende, su legado constituye "un motivo de orgullo compartido y un elemento de unión".

Tanto es así que los populares encuentran entre la formación que lidera Alfonso Rueda, el partido que "más se parece a Galicia", y el intelectual nacido en Rianxo puntos comunes como "defender profundamente los valores galleguistas mediante la identificación con el sentir de la tierra gallega".

Así lo trasladaron los populares gallegos tras la visita que la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el responsable de Cultura, Lingua e Xuventude en el Gobierno gallego, José López Campos, realizaron junto a miembros de la Comisión de Cultura del PPdeG, presidida por María Baleato, a la exposición 'Castelao. Mirar por Galicia' que se dedica al ilustre rianxeiro en la Cidade da Cultura con motivo de la conmemoración del 'Ano Castelao' este 2025.

Una muestra que estará disponible para su visita hasta el próximo 11 de enero y que, en opinión de Paula Prado, permite "redescubrir" a través de las nuevas tecnologías "que la obra de Castelao sigue tan vigente como hace 75 años y que su legado sigue marcando el camino a seguir a los gallegos de hoy".

"Fuera de cualquier intento de politización, la realidad es que su figura y su obra fueron, son y seguirán siendo un símbolo de Galicia y un patrimonio de todos los gallegos", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que "Castelao no puede ser la referencia exclusiva de una ideología concreta, sino que su legado tiene que ser un motivo de orgullo compartido y un elemento de unión de todos los gallegos en torno la un precursor del autogobierno".

En este sentido, la secretaria general del PPdeG ha hecho un llamamiento a "seguir celebrando la gran obra con la que agrandó el patrimonio" de Galicia y ha reivindicado la apuesta de su partido por la cultura como "eje vertebrador" de Galicia: "Somos gallegos y por eso cuidamos lo nuestro, lo que nos identifica y traza nuestro pasado, presente y futuro".

DEFENSA "PROFUNDA" DE VALORES GALLEGUISTAS

Por su parte, José López Campos, ha destacado que el objetivo de esta exposición es acercar la figura de Castelao "a toda la sociedad gallega y especialmente a los más jóvenes". De ahí que se optase por recurrir a un formato vinculado a las nuevas tecnologías para profundizar en el estudio y en la documentación de su vida y obra.

Una exposición cuyo éxito constatan, continúa el PPdeG, los "miles de visitantes" con los que contó a lo largo del año y que permite "profundizar en la figura de un Castelao que, al igual que el PPdeG, defendía profundamente los valores galleguistas mediante la identificación con el sentir de la tierra gallega".

"Castelao tuvo siempre en su pensamiento y en su obra cuestiones tan importantes para nuestra identidad como son la cultura y nuestro idioma", ha recalcado el responsable de Cultura en el Gobierno gallego, antes de destacar la importancia de "seguir profundizando" en el legado de Castelao para "aprender lo que significa Galicia y seguir mejorando y avanzando".

"Si el PPdeG es el partido que más se parece a Galicia es porque, al igual que Castelao, mantiene siempre el vínculo con nuestra tierra, con nuestro idioma y con nuestra cultura", ha concluido.