El PPdeG reivindica su "proyecto de futuro" para Galicia frente a "la corrupción y la falta de gestión" de PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha reivindicado este domingo su "proyecto de futuro" para Galicia a través de unos Presupuestos "pensados para mejorar los servicios públicos" y que los populares han resaltado en contraposición a "la corrupción, la falta de gestión y las reyertas" de PSOE y el BNG.

Así lo ha manifestado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, antes de participar en el Magosto del PP de Lalín, en el que han participado más de 1.000 personas, entre ellos el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, varios responsables del Gobierno gallego como Román Rodríguez y Ángeles Vázquez y el alcalde José Crespo, entre otros.

"La estabilidad, el sentidiño y la gestión que caracterizan a Galicia nos permiten aprobar nuestros Presupuestos año a año y, gracias a eso, contar con una mejor sanidad, una mejor educación o mejores servicios de dependencia en Lalín y en el resto de Galicia", ha celebrado la número dos de los populares gallegos.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "menos mal que en Galicia, como en Lalín, gobierna un partido que habla de futuro, de proyectos y de prosperidad y no de corrupción y peleas".

También ha aprovechado para referirse al viaje que la líder del BNG, Ana Pontón, ha realizado a Argentina y en el que se ha reunido con Cristina Fernández de Kirchner. "Ana Pontón fue allí a avalar la corrupción y a criticar a los jueces", ha lamentado.