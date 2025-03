El PPdeG seguirá "dando la batalla" por el traspaso y gratuidad de la AP-9 y cuestiona la convocatoria de la Fegamp

Prado ve en el 'no' del Gobierno al rescate "una derrota de Besteiro ante su partido" y confiesa: "No me da pena que empiece con ella"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha advertido, después de que el Gobierno central rechazase el rescate de la AP-9 al considerar que "no es viable", que los populares seguirán "dando la batalla" por el traspaso y gratuidad de la transferencia, al tiempo que ha cuestionado la convocatoria avanzada de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para abordar esta cuestión.

En una rueda de prensa en la sede del PPdeG, Prado ha aludido a que "el flamante y renovado" secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, apeló a encontrarse "en la gratuidad de la AP-9" y, apenas 72 horas más tarde, "pues como lo resumió el presidente (Alfonso Rueda) ayer: pumba, el PSOE desmintiendo al PSOE, y diciendo que no es viable en la actualidad".

"Sin duda, un buen triple que le metieron a Besteiro. La verdad, no me da pena que la nueva etapa del señor Besteiro empiece así, con una derrota ante su partido. Insisto, en su primera semana", ha aseverado, antes de remarcar que el PPdeG ya había avisado de que, "con todo lo que se lleva tragado, un gallego no puede ser soldado de Pedro Sánchez".

"Los gallegos no podemos ser soldados de quien no hace caso a una demanda aprobada por unanimidad en el parlamento gallego. No podemos ser soldados de quien ya lleva 38 ocasiones, 23 solo en esta legislatura, de aplazamientos para el debate de la transferencia de la AP-9 en el Congreso. Los gallegos no pueden apoyar a un ejército, el de Moncloa, que no va con nosotros sino en contra de nosotros y nuestro bienestar", ha avisado.

En el polo opuesto, ha anticipado que los populares continuarán "dando la batalla por la transferencia a Galicia y la gratuidad". "Como demostramos esta semana en el Congreso, y también por la AP-53, para la que se prometieron hace tres meses avances que siguen sin llegar".

Prado ha advertido que no se puede aceptar que el Gobierno prorrogue "la gratuidad de la AP-7, en Alicante" mientras para Galicia "solo quedan las migajas". Y ha vuelto a parafrasear al presidente gallego, Alfonso Rueda, para recalcar: "Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos".

CONVOCATORIA DE LA FEGAMP

Sobre la convocatoria que, para abordar este asunto, prepara la Fegamp, Prado ha querido hacer varias consideraciones, empezando porque cuando la entidad municipalista que dirige el alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, "hable en nombre" de la misma, lo primero que tocaría hacer es "reunirse con los representantes de todas las fuerzas políticas" que la integran.

"En este caso, estoy hablando del vicepresidente de la Fegamp, que es del PP y al que nadie le dijo absolutamente nada", ha censurado, antes de añadir que fue la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), quien, "ante el fracaso absoluto de su propia convocatoria", se convirtió "en portavoz" de la entidad municipalista "sorprendentemente" y anticipó este encuentro.

Así las cosas, se ha reafirmado en que es preciso "contar con el PP si realmente se quiere hablar en nombre de la Fegamp". De lo contrario, ha opinado que "está hablando el presidente socialista en nombre de los socialistas y, probablemente, de los nacionalistas que hicieron el anuncio".

Más allá, ha aludido a los "retrasos" del debate en el Congreso y a que "siempre vota en contra en Madrid", antes de esgrimir que el PSOE "no está en condiciones de liderar la solicitud de transferencia" de la vía.