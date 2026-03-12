Prado (PPdeG) atiza "al BNG multimarca" y le reta: "Si quiere al gallego, que ayude en el 'Pacto da Lingua' de la Xunta"

Paula Prado, durante su visita a Culleredo. - ÍÑIGO ROLÁN/ PPDEG

A CORUÑA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha cargado este jueves contra el BNG "multimarca" y ha puesto el foco en "la manifestación del fin de semana convocada por Queremos Galego", una plataforma que ha identificado como "del Bloque", al que ha retado: "Si quiere al gallego, que ayude en el 'Pacto da Lungua' de la Xunta.

"El BNG ya es un nacionalismo multimarca donde hay muchas marcas blancas en su entorno que quieren esconder las pancartas del Bloque, las 'estreleiras', pero al final es todo lo mismo: un BNG liderado por la UPG que tiene como fin el alboroto, la algarada y el conflicto social", ha manifestado Prado, en una visita a varios proyectos emprendedores en Culleredo (A Coruña).

"Galicia no merece eso", ha advertido, antes de defender que el idioma gallego "hay que quererlo y apoyarlo", pero de recalcar que la protección del idioma "no está en la conflictividad, en la manifestación o en la algarada" que ha atribuido al BNG, al que ha acusado de estar "cada 15 días sacando a la calle a la gente por un motivo".

Por ello, ha instado al BNG a que "si quiere el idioma, si quiere al gallego, que lo ayude en el 'Pacto da Lingua', a la propuesta de la Xunta, y no en la calle con conflictividad".

Enfrente, ha reivindicado que Galicia "es una tierra de 'sentidiño', una tierra amable y que no quiere algarada, alboroto y conflictividad social".

ALTERNATIVA PARA CULLEREDO

Prado ha reivindicado "la alternativa" de la nueva presidenta del PP de Culleredo, Izaskun García, como "la próxima alcaldesa que merece Culleredo". "En el PP creemos en mujeres líderes y valientes como ella, frente a las lecciones de falso feminismo de la izquierda", ha esgrimido.

Lo ha trasladado en su visita a Culleredo, tras la reciente elección de García como presidenta del PP en esta localidad, justo a las puertas del 8M. Prado ha recordado que el PPdeG es el partido con más alcaldesas de toda Galicia --31-- y en las elecciones municipales de 2027 ha augurado que "Izaskun se sumará la esta lista".

Ambas dirigentes visitaron la escuela infantil Piratas de la ría, dirigida por dos mujeres, así como las instalaciones de la constructora Grupo Liñagar, empresa referente que "quiso crecer en Culleredo" pero, ha incidido la líder del PP local, "no pudo cumplir sus planes de crecimiento por falta de gestión municipal", provocando "pérdida de empleo y de oportunidades".

Prado puso en valor el proyecto de Izaskun García y su equipo como "única alternativa viable" en este ayuntamiento, frente a partidos como el PSOE y el BNG que "presumen de feminismo e igualdad", cuando, en realidad, son "cómplices" en el "pacto guarro que mantiene a José Tomé en la Alcaldía de Monforte de Lemos y como diputado provincial en Lugo, incluso tras conocer que la Fiscalía se querella contra él por supuesto acoso sexual".

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Por su parte, García ha agradecido al PPdeG "el apoyo al liderazgo femenino, al emprendimiento y a un proyecto claro de futuro para Culleredo".

En la visita realizada a la escuela infantil dirigida por mujeres emprendedoras, ha reivindicado a estas mujeres como "el mejor ejemplo de liderazgo femenino real, creación de empleo y apuesta por la conciliación". "Desde la política tenemos que estar al lado de proyectos como este y facilitar que puedan crecer aquí", ha dicho.

También ha incidido en la necesidad de "aprobar un Plan General que permita resolver los problemas de vivienda, atraer empresas y generar oportunidades para quien quiere vivir y trabajar en Culleredo, apostando por una nueva etapa de crecimiento y decisiones para el municipio, bajo el lema "Contigo, Culleredo decide".

"Decide crecer y decide no resignarse. Porque Culleredo no puede conformarse con 'ir tirando', necesita proyecto, planificación y ambición. Necesita un Ayuntamiento que dé seguridad y ayude, no que ponga trabas", ha zanjado.