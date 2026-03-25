La presidenta de la Diputación de Lugo lleva un decálogo de peticiones a Rueda: "Salgo con sensación muy positiva"

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reúnese coa presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López. Edificio Administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela), 25/03/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha llevado un decálogo de reivindicaciones a la reunión mantenida esta tarde de miércoles con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno gallego, Diego Calvo, en diferentes materias como infraestructuras, sanidad o alegaciones a la futura ley de administración local.

En rueda de prensa en Santiago tras más de dos horas de reunión, la presidenta provincial se ha mostrado "contenta" y "tranquila" con la recepción de Rueda a las necesidades presentadas. "Salgo con una sensación muy positiva", ha afirmado tras esta primera toma de contacto después de que López tomase posesión de su cargo el pasado mes de enero.

"Llevo bastantes deberes", ha asegurado en relación con "muchísimas reuniones de trabajo" futuras que se harán a raíz de estas reclamaciones en diferentes ámbitos.

Al respecto, Diego Calvo ha valorado esta reunión para abrir "vías de colaboración". Así, ha ratificado que a final de año comenzará la ampliación del Hospital da Mariña y en verano empezará la última fase de la autovía entre Nadela y Sarria.

Igualmente, Calvo ha expresado la intención de la Xunta de estudiar diferentes peticiones, tales como que algunos tramos de carreteras provinciales pasen a titularidad autonómica, una asunción de las unidades de atención temprana o que los ciclos de audiovisuales que imparte la Diputación pasen a integrarse en el sistema público de FP.