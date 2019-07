El presidente de Asturias recomienda a Unidas Podemos "no plantear máximos" en la negociación con el PSOE

Publicado 24/07/2019 18:27:20 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reclamado "tender puentes" y "buscar puntos de encuentro" para formar un nuevo Gobierno en el Estado, al tiempo que ha recomendado a Unidas Podemos "que no fije la negociación" con el PSOE "en términos de máximos".

"En política, cuando uno quiere llegar a un acuerdo, lo que no puedes plantear son máximos de los que uno no se apea jamás. Todo lo contrario: hay que tender puentes, hay que buscar puntos de encuentros", ha expresado en declaraciones a los medios tras asistir a la entrega de las Medallas de Galicia, en Santiago de Compostela.

Preguntado sobre el diálogo entre socialistas y Unidas Podemos a nivel nacional para conformar el Ejecutivo, Barbón ha dicho verlo "casi en tiempo de descuento" y que espera "que se avance en una resolución que es necesaria, pero no solo en Asturias, que tiene intereses prioritarios con respecto a un Gobierno a pleno rendimiento", sino "para el conjunto de España".

En este sentido, ha expresado que "suele ser optimista siempre, por naturaleza", y ha sugerido que, de no alcanzarse un pacto, los ciudadanos "no entienden la incapacidad de acordar". "¿De qué sirve la pluralidad si eso lo que se desencadena es un bloqueo?", se ha preguntado.

Además, ha asegurado que el PSOE, su partido, está "volcado" en conseguir el "desbloqueo" de la situación. "Conozco bien a una de las negociadoras", ha afirmado, en referencia a la vicesecretaria general de los socialistas, la también asturiana Adriana Lastra.

En cualquier caso, Barbón ha querido quitar hierro al duro enfrentamiento mantenido este lunes en el Congreso entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez. "Los debates parlamentarios si no tienen algo de duelo no son interesantes", ha proseguido.

"SOPAPOS" DE ADRIANA LASTRA A ALBERT RIVERA

No en vano, ha destacado como momento "estelar" de la sesión de investidura "los sopapos" que dio la portavoz del PSOE en la Cámara baja, Adriana Lastra, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. "Yo creo que lo puso en su sitio", ha constatado, al tiempo que ha esgrimido que "no se puede presentar a unas elecciones diciendo que quiere apostar por la centralidad" para después "ir de la mano de la extrema derecha" y pone una "barrera ifranqueable" al PSOE.

Preguntado sobre si lo que pase a escala nacional podría afectar en la relación de los socialistas con Podemos en Asturias --Barbón fue investido tras un acuerdo con Izquierda Unida, pero sin el apoyo de los morados--, el presidente del Principado ha insistido en que ha "tendido la mano" y se ha presentado a la investidura "con voluntad de acuerdo".

En este sentido, ha dicho que "no necesita dar una prueba de diálogo" porque su propia historia política le "precede": "He sido alcalde nueve años, no tenía mayoría absoluta y acordé todo, todo. En alguna ocasión hasta por unanimidad planes generales". "Solo se acuerda si hay voluntad real de acuerdo. Sigo teniendo la mano no solo a Podemos en Asturias sino a todos los partidos, excepto la extrema derecha", ha sentenciado.