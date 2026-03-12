El presidente de la Diputación de A Coruña cree que el fallo sobre Meirás hace "justicia" a los represaliados

Archivo - Reunión en la Diputación de A Coruña sobre el Pazo de Meirás - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA - Archivo

A CORUÑA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo que confirma la propiedad del Estado del Pazo de Meirás. Con ello, ha dicho se hace "justicia" con la memoria histórica y con los represaliados y represaliadas.

En un acto en Ribeira, el máximo responsable del organismo provincial -- -- administración que junto al Estado y otras instituciones promovió el proceso judicial para recuperar el Pazo de Meirás -- ha asegurado que la sentencia supone devolverlo a una sociedad que vio, en su momento, "como se hizo un fraude de entrega y donación del Pazo de Meirás al dictador".

"Jurídicamente teníamos razón cuando en 2017, junto con la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, iniciamos un trabajo arduo", ha dicho sobre el desarrollado desde la institución provincial. También ha remarcado que el gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, "dijo que no se iba a meter con la familia Franco".

"Tuvo que cambiar el gobierno de España para que el pazo que era del pueblo volviera al pueblo, es hacer justicia con la memoria histórica de aquellos represaliados y represaliadas".