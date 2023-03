El presidente de la Diputación de Lugo celebra la vuelta de Besteiro y emplaza a Candia a pedirle "disculpas"

LUGO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha celebrado la vuelta a la política del que fuera líder del PSdeG entre 2013 y 2016 José Ramón Gómez Besteiro tras superar 10 imputaciones judiciales, todas ellas archivadas, y ha emplazado a la presidenta del PP de Lugo y candidata a la alcaldía de la ciudad, Elena Cania, a pedirle "disculpas".

En declaraciones a los medios antes de participar en el pleno de la Diputación, el también alcalde de Monforte ha asegurado que la vuelta de Besteiro le supone una "satisfacción personal muy grande" y también "colectiva" en el partido.

"Porque lo merece después de estos siete años en los que le hicieron pasar un mal rato con mentiras, con falsedades y con inventos", ha sostenido Tomé, que ha considerado que la vuelta del que también fuera presidente de la Diputación de Lugo hace que sea "un gran día para Lugo, para el PSOE y para Galicia" y "un muy mal día para el PP".

Tras mostrarse convencido de que Besteiro desempeñará "una excelente labor" al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia, se ha referido a la presidenta del PP de Lugo, a la que ha vinculado con los "anónimos" presentados en el juzgado con denuncias contra el que fuera secretario xeral del PSdeG.

"Nunca vi tal caso como el que la señora Candia le hizo a José Ramón, inventándose anónimos, donde después pierde el sobre... No sabe lo que ha de inventar para, a través de una mentira, hacer el daño político y personal que le hizo esta señora a José Ramón Goméz Besteiro", ha dicho.

Tras ello, ha emplazado a la candidata popular a la Alcaldía de Lugo a "tener la dignidad de pedir disculpas". "Y si no, lo que tiene que hacer es irse de la política, porque no vale todo", ha afirmado para asegurar que "si pretende ser alcaldesa de la ciudad de Lugo, debe tener otras formas". "No valen las mañas que está practicando la señora Candia", ha subrayado.

Además, preguntado sobre si Besteiro será el candidato del PSdeG a la Xunta, ha dicho que debe ser el futuro delegado del Gobierno en Galicia quien "diga en qué terreno de juego quiere jugar". "Desde lugo, para nosotros hoy es un gran día, para el PSOE, para la provincia de Lugo y para Galicia", ha celebrado.

Por último, ha explicado que también felicitó a José Miñones por su nombramiento como ministro de Sanidad y ha confiado en que hará "una labor excelente" como buen conocedor de los problemas de la sanidad.

En este punto, ha aprovechado para criticar el estado de la sanidad gallega. "Nunca tan mal estuvo como en este momento, con el Gobierno del PP", ha dicho Tomé, que ha atribuido los problemas a la gestión de Feijóo y Alfonso Rueda.